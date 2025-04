Vente multisite du 27 février à Ste Geneviève-des-Bois: les résultats

La vente multisite Alcopa qui s'est tenue le 27 février à Sainte Geneviève-des-Bois proposait non pas cinquante mais cinquante-trois lots sur différents sites de l'hexagone (Beauvais, Lyon,Marseille, Nancy, Paris et Tours). Ce sont donc trois véhicules, deux quads et un scooter, qui sont venus enrichir cette vente (pour retrouver l'article de présentation, cliquez ici).

Le bilan de la vente

Sur les cinquante-trois lots disponibles, seize resteront sur la touche. Ce bilan est à prendre avec précaution car certains lots annoncés attribués après la vente sont à nouveau présents dans les vacations Alcopa. C'est le cas, par exemple, de la Honda 1500 Gold Wing (proposée depuis plusieurs ventes) estimée à 2 600 euros, adjugée 3 000 euros lors de cette vente et que l'on retrouve par exemple dans la vente du 10 avril avec une estimation encore revue à la baisse...

Les scooters

Les scooters font généralement recette lors de ces ventes. Comme le prix de départ correspond à l'estimation dans ces ventes, nous ne le préciserons pas dans cet article. Ce Vespa Sprint SP 125 cm3 trouve preneur contre 3 600 euros (estimation 3 500 euros)

Sans surprise, ce Honda Forza 350 cm3 NSS de 2023 estimé à 3 100 euros monte jusqu'à atteindre la somme de 3 700 euros sans les frais.

Neuf puisqu'affichant seulement 2 kilomètres à son compteur, ce scooter électrique Wolt-E W01 (équivalent à un 125 cm3) était estimé à 2 000 euros. Adjugé 2 400 euros, on en arrive à un peu plus de 3 000 euros avec les frais.





Le MP3 est, comme le T-Max de chez Yamaha, un must de la catégorie "scooter". Ce 350 cm3, avec un peu de 3 800 kilomètres à son compteur, attendait un minimum de 2 800 euros. Il grimpera jusqu'à 3 500 euros.

