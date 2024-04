Angoulême: 63 lots "motos" aux enchères ce samedi 27 avril

Angoulême, c'est le "Circuit des Remparts", le Festival International de la Bande dessinée (depuis plus de cinq décennies) mais ce samedi 27 avril, c'est la moto ancienne qui sera à l'honneur pour une vente aux enchères de soixante-trois lots.

Organisée à l'Hôtel des Ventes d'Angoulême par la SVV V.Gérard-Tasset SARL, elle sera diffusée en direct sur interencheres.com. Cette vacation commencera à 14 heures et il faudra compter 15% de frais sur le montant de l'adjudication.

Ce sont les petites cylindrées et les machines à restaurer qui ouvriront le bal. Ce petit cyclo-sport Négrini MP-S Texas de 1966 en état moyen et à remettre en route est estimé entre 1 300 et 1 500 euros.

Negrini MP-S Texas 1966

Dans un tout autre genre, deux Harley-Davidson 1200 FLH seront disponibles. L'exemplaire ci-dessous, de 1967, est décrit comme étant en très bon état et est évalué entre 20 000 et 22 000 euros. L'autre, de 1976 et en bon état de marche, est un peu plus accessible puisqu'estimée entre 15 000 et 17 000 euros.

Harley-Davidson 1200 FLH 1967

Dans la catégorie des trois roues, cette BMW Série 2 est estimée entre 15 500 et 16 500 euros. Annoncée en "état moyen", on est quand même bien au-dessus du marché actuel, même avec un beau side-car Steib. Si le cadre est un R50/2, le moteur est un 600 cm3 Série 5, tout comme le phare et le compteur. La roue avant, à double disque, est elle aussi plus récente. L'ensemble semble avoir été monté proprement mais, à mon humble avis, cela ne justifie pas le prix.

BMW R50/2 (moteur R60/5) side-car Steib

Même constat pour le side-car BSA M20 de dépannage certes, en bon état, mais qui pique un peu avec son estimation proposée entre 19 000 et 21 000 euros. On est plus réaliste pour l'Ural M70 de 1973 en bon état et qui attend entre 3 300 et 3 500 euros.

Personnellement, je préfère la version "rouge" de la Honda CB 900 F2 dite "Bol d'Or" mais cet exemplaire reste intéressant à condition d'être irréprochable car l'estimation est fixée entre 5 500 et 6 000 euros. Sur les photos, elle semble très propre mais la description nous indique juste que le compteur affiche 50 261 kilomètres.

Honda CB 900 F2 Bol d'Or

On continue page suivante avec des machines destinées à la piste...