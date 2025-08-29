Attention aux pièces de moto chinoises qui donnent le cancer !

Les pièces de moto venues de Chine peuvent nous donner le cancer.

Principalement les plaquettes de frein vendues à moindre coût sur les sites chinois.

L'alerte a été donnée par la Fédération des associations européennes de motocyclistes (FEMA) qui a relevé de nombreuses pièces non conformes aux normes européennes.

Des pièces vendues en grande majorité par le géant AliExpress et contenant un matériau bien connu en Europe, et interdit depuis 1999, tout de même, l'amiante.

Car oui, si vous posez la question à votre mécano sur le pourquoi du grincement de vos freins, il vous répondra certainement que les plaquettes « modernes » n'utilisent plus d'amiante. Elles sont en général composées d'un mélange de poudres de différents matériaux comme le carbone, la céramique, le zinc ou le cuivre au contraire des anciennes plaquettes qui utilisaient régulièrement l'amiante.

Or, il est prouvé scientifiquement que l'amiante, en particulier la poussière d'amiante est particulièrement cancérogène. Un vrai problème dans le cadre de l'utilisation de ce matériau pour un usage de friction, et donc d'émission de poussières.

Des pièces de moto susceptibles de causer des cancers

Dans son alerte, la FEMA pointe du doigt trois fabricants en particulier : Tanaki, qui propose des plaquettes de frein conçues pour les scooters Piaggio X8 125 et 200 cm³ (2004-2005), X9 Evolution (2005-2007), X9 500 (2003-2006) et X9 500 ie (2007), Zhangxingyue, qui propose des plaquettes de frein compatibles avec de nombreux scooters Piaggio, dont les Fly, Liberty S 50, Free 100, Hexagon LX4, Skipper LX, Typhoon et X8 Street 125 et 150 cm³, et enfin, XHMT. Ces marques sont disponibles sur AliExpress sous les références 1005005351305154 et 12000032712646357.

Et que dire des casques vendus sur AliExpress et dont la solidité a tout du carton-pâte…

Un conseil, pour votre sécurité et votre santé ainsi que celle de votre mécanicien moto, évitez d'acheter des pièces ou, a fortiori des équipements aux provenances douteuses.