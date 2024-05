Benelli dévoile un nouveau roadster

Plus de six ans après avoir lancé sur le marché la 702S, Benelli va bientôt compléter sa gamme avec sa grande sœur, une inédite 902S.

C’est sur le salon de la moto de Pékin, en Chine, sur les terres de son propriétaire, le groupe QianJiang, que Benelli a dévoilé son nouveau roadster.

Reposant sur un bicylindre de 904 cm3, comme les futurs trails TRK 902 et TRK 902 X, la Benelli 902S offre une puissance de 105 chevaux (contre 77 chevaux pour la 702S), qui autorise une vitesse maxi de 225 km/h.

Esthétiquement, la 902S reprend le design de la 702S, avec ce petit air de Ducati Monster.

On retrouve également sur la 902S de nombreux éléments empruntés au roadster déjà au catalogue, les pneus de 127/70 et 180/55 de 17 pouces, le châssis, le réservoir et, donc, ce phare avant de forme ovale.

Côté équipements, la Benelli 902S est plutôt bien dotée avec un éclairage full LED, un écran TFT couleur, des suspensions Marzocchi ou encore un système de freinage signé Brembo.

En Chine, cette nouvelle Benelli est attendue à environ 5 100 €. Comme toujours avec les modèles également commercialisés en Asie, son arrivée prochaine sur le marché européen devait occasionner une belle inflation de son tarif, qui devrait toutefois rester sous la barre de 10 000 €.