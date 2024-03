BMW va faire son retour à Milan

Quatre ans après avoir annoncé qu’il renonçait aux grands salons internationaux, le constructeur allemand BMW Motorrad va faire son grand retour dans les allées du salon EICMA de Milan, qui se tiendra dans la capitale lombarde du 7 au 10 novembre 2024.

C’est le nouveau directeur de la marque, Markus Flasch qui a lui-même annoncé la nouvelle : « C'est avec grand plaisir que j'annonce la présence de BMW Motorrad à l'EICMA. J'ai hâte de vivre ce grand spectacle et de partager l'immense passion qui nous anime avec toute notre communauté, passionnés de deux-roues et fans de notre marque. »

Un changement de stratégie que l’on doit, peut-être, au récent remplacement de Markus Schramm à la tête de la branche moto de BMW. Parti en retraite après cinq années en tant que directeur de BMW Motorrad, Markus Schramm a été suppléé par Markus Flasch, transfuge de la division auto de BMW.

Un changement de direction, et donc de cap pour le constructeur allemand, qui officialise son retour sur les salons internationaux, et qui exposera à Milan en novembre prochain sa gamme de motos et de scooters aux nombreux visiteurs et aux médias du monde entier.

Une bonne nouvelle pour les amateurs comme pour les organisateurs, qui pourront compter sur la présence d’un poids lourd du marché moto international.