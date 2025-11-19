Bumblebee de Transformers inspire une nouvelle moto

Il faut croire que le personnage de la série Transformers, Bumblebee, est particulièrement inspirant pour l’univers moto.

La marque italienne SWM Motorcycles a profité du dernier salon EICMA de Milan pour présenter son concept Bumblebee. Un prototype développé à partir de la plateforme de la Stormbreaker V 1200, un custom esthétiquement proche de ce que peuvent proposer des marques comme Harley-Davidson ou Indian.

Reprenant les couleurs du célèbre Autobot (jaune, noir et gris), le concept « fusionne style, technologie et performance pour offrir une vision du futur » de la marque italienne.

Plus étonnant, ce prototype pourrait avoir un avenir commercial selon la firme, qui a précisé : « à travers ce modèle, SWM exprime son ambition de se positionner sur le marché international. Avec ses lignes sculptées, son profil élégant et un design qui évoque l’univers des motos de course réinterprété avec une touche de modernité, ce prototype préfigure un modèle phare offrant des performances extrêmes et une aérodynamique de pointe, redéfinissant ainsi les standards de SWM sur le segment premium. »

Un custom musclé bientôt dans le catalogue SWM ?

En dehors de son design pour le moins audacieux et marquant, la Bumblebee est animée par un moteur bicylindre en V de 1 200 cm3 à refroidissement liquide. Un bloc conforme à la réglementation Euro5 + qui développe 61 chevaux à 5 500 tr/min pour un couple maximal de 91 Nm à 4 000 tr/min.

Si ce concept préfigure bel et bien d’un futur modèle de série, on a hâte de découvrir le résultat.