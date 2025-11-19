Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Swm

Bumblebee de Transformers inspire une nouvelle moto

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Présente sur le salon de Milan, la marque italienne SWM Motorcycles y a dévoilé le concept Bumblebee. Une moto dont le design est inspiré du célèbre personnage de la franchise culte Transformers.

Bumblebee de Transformers inspire une nouvelle moto

Il faut croire que le personnage de la série Transformers, Bumblebee, est particulièrement inspirant pour l’univers moto.

La marque italienne SWM Motorcycles a profité du dernier salon EICMA de Milan pour présenter son concept Bumblebee. Un prototype développé à partir de la plateforme de la Stormbreaker V 1200, un custom esthétiquement proche de ce que peuvent proposer des marques comme Harley-Davidson ou Indian.

Reprenant les couleurs du célèbre Autobot (jaune, noir et gris), le concept « fusionne style, technologie et performance pour offrir une vision du futur » de la marque italienne.

Plus étonnant, ce prototype pourrait avoir un avenir commercial selon la firme, qui a précisé : « à travers ce modèle, SWM exprime son ambition de se positionner sur le marché international. Avec ses lignes sculptées, son profil élégant et un design qui évoque l’univers des motos de course réinterprété avec une touche de modernité, ce prototype préfigure un modèle phare offrant des performances extrêmes et une aérodynamique de pointe, redéfinissant ainsi les standards de SWM sur le segment premium. »

Bumblebee de Transformers inspire une nouvelle moto

Un custom musclé bientôt dans le catalogue SWM ?

Bumblebee de Transformers inspire une nouvelle moto

En dehors de son design pour le moins audacieux et marquant, la Bumblebee est animée par un moteur bicylindre en V de 1 200 cm3 à refroidissement liquide. Un bloc conforme à la réglementation Euro5 + qui développe 61 chevaux à 5 500 tr/min pour un couple maximal de 91 Nm à 4 000 tr/min.

Bumblebee de Transformers inspire une nouvelle moto

Si ce concept préfigure bel et bien d’un futur modèle de série, on a hâte de découvrir le résultat.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Swm

Voir toute l'actu Swm

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité