Cette Zontes 703F va arriver en France et on s’en réjouit

Le cœur de la Zontes 703F est un moteur trois cylindres de 699 cm³, produisant une puissance maximale de 95 chevaux et un couple de 76 Nm. Ce moteur, conçu et fabriqué par Zontes, promet d’allier puissance, douceur et couple constant, le rendant idéal pour divers types de conduite, des longs trajets aux circuits urbains. Il peut également être limité pour les détenteurs du permis A2.

Le châssis est une double poutre périmétrique en aluminium, offrant rigidité et légèreté. Associé à des suspensions Marzocchi et des étriers radiaux à quatre pistons J.Juan, la 703F veut assurer une tenue de route exemplaire, rivalisant avec les meilleures motos européennes et japonaises. Les roues tubeless de 21 et 18 pouces, équipées de pneus Michelin, viennent compléter cet ensemble de haute qualité.

La Zontes 703F intègre un radar arrière pour détecter les véhicules dans l’angle mort, avec des avertissements lumineux dans les rétroviseurs pour une sécurité accrue. Le modèle dispose également d’un TCS (antipatinage), de deux modes de conduite et du Quickshift pour des changements de vitesse rapides sans embrayage. Le tableau de bord TFT de 6,75 pouces, configurable et inclinable, devrait offrir une visibilité claire et des options de personnalisation.

La 703F propose une gestion intelligente via une application et un verrouillage centralisé de proximité, incluant le bouchon de réservoir. Des caméras avant et arrière en résolution Full HD avec 128 Go de mémoire interne enregistrent en continu, ajoutant une couche de sécurité et permettant de revoir et partager les trajets.

La moto est équipée de poignées chauffantes, de clignotants activés lors des changements de direction, et de deux pare-brise à gestion électrique (sport et tourisme) pour s’adapter aux conditions météorologiques et préférences de conduite. Elle comprend également un système de surveillance de la pression et de la température des pneus et une batterie au lithium.

La Zontes 703F sera disponible en France, mais on la date est encore à déterminer. Elle le sera en tout cas en Espagne à la fin de 2024. Bien que le prix exact n’ait pas encore été annoncé, il devrait se situer entre 9 000 et 10 000 euros dans la péninsule ibérique, un tarif la rendant compétitive face à des modèles comme la Honda XL Transalp 750, la Suzuki V-Strom 800 Tech ou encore la KTM 790 Adventure.

Avec ses innovations techniques et son prix compétitif, la Zontes 703F devrait être bien positionnée pour séduire les amateurs de motos trail, offrant une combinaison alléchante de performance, de sécurité et de confort.