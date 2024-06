CFMoto 675SR : place à la version homologuée de la sportive chinoise

Espérée sur le marché dès 2025, la sportive 675SR du constructeur chinois CFMoto se rapproche de jour en jour.

Si seul son moteur a été jusqu’ici présenté par la marque, un trois-cylindre pesant 55 kg, il semble que celui-ci ait déjà été victime de la réglementation A2 en vigueur.

Annoncé a plus de cent chevaux dans un premier temps, les ultimes détails concernant la future sportive chinoise font état d’une puissance finalement limitée à 94 chevaux afin d’entrer dans les clous de la norme A2.

Sur le plan mécanique, les données d'homologation précisent la cylindrée exacte du moteur : 674 cm3, et son nom de code : 372MT. Un sigle qui désigne spécifiquement l'alésage de 72 mm, soit un moteur à course plus longue que les moteurs trois cylindres fabriqués par Triumph (73 mm) et MV Agusta (79 mm).

Une sportive prévue pour 2025

La future CFMoto 675SR pourra également compter sur un style acéré pour séduire la clientèle européenne. Une évolution du style déjà aperçu avec la 450SR, avec des proportions plus importantes sera donc de la partie, et conservé pour ce passage du prototype à la moto de série.

À en croire la première image de la moto en version homologuée pour la route, on retrouvera aussi des suspensions KYB avec une fourche réglable à l’avant, un bras oscillant en aluminium et des roues de 17 pouces montées de pneus en 1207/70 à l’avant et 180/55 à l’arrière. En revanche, par rapport au prototype, la sportive de série perdra vraisemblablement ses ailerons façon MotoGP.

Une présentation officielle lors du prochain salon de Milan, en novembre prochain est aussi évoquée, avant une arrivée dans les points de vente CFMoto les mois suivants.