CFMoto croit en un système de ceinture de sécurité pour les motos

CFMoto a déposé des brevets pour trois types de systèmes de sécurité destinés à ses motos haut de gamme. Ces systèmes visent à réduire les risques pour les conducteurs en cas d'accident, même si l'idée d'une ceinture de sécurité pour moto peut sembler controversée.

Le premier système de sécurité de CFMoto comprend deux barres qui entourent le conducteur, partant du réservoir de la moto et s'étendant jusqu'à l’arrière de la selle. Ces barres sont conçues pour "embrasser" le conducteur, offrant une protection latérale en cas d'accident.

Le deuxième système est similaire aux barres de sécurité des montagnes russes. Ce dispositif protège le pilote par l'avant, empêchant ainsi le motocycliste d'être projeté en avant en cas d'arrêt brutal ou de collision frontale.

Le troisième et plus controversé système est une ceinture de sécurité. Ancrée au faux-châssis de la moto, cette ceinture s'attache à la taille du conducteur. L'idée est d'empêcher le pilote d'être éjecté lors d'un accident frontal ou d'un freinage brusque, l'un des types d'accidents les plus courants.

Ces systèmes de sécurité sont conçus pour être activés dans des circonstances spécifiques afin de maximiser la sécurité sans compromettre la liberté de mouvement nécessaire à la conduite d'une moto.

CFMoto a précisé que ces systèmes ne seraient pas toujours déployés, mais seulement dans des situations particulières. Par exemple, en cas de chute latérale, le système libérerait le conducteur pour éviter qu'il ne tombe avec la moto. Cela nécessite une technologie avancée capable de détecter le type d'accident et de réagir en conséquence.

L'un des principaux défis de ces innovations réside dans la capacité de la moto à lire correctement le type d'accident et à agir de manière appropriée. Cette technologie doit être extrêmement fiable pour garantir la sécurité des conducteurs.

Les brevets de CFMoto pour des systèmes de sécurité sur les motos, y compris l'idée controversée d'une ceinture de sécurité, montrent l'engagement de la marque à innover dans le domaine de la sécurité des motocyclistes. Bien que ces idées puissent sembler radicales, elles ouvrent la voie à une réflexion plus approfondie sur la manière dont la sécurité peut être améliorée pour les conducteurs de motos.

Avec ces innovations, CFMoto pourrait bien transformer la sécurité des motos, proposant des solutions qui, bien que controversées, pourraient offrir une protection accrue aux conducteurs dans diverses situations d'accident.