Des grosses nouveautés à venir chez BMW ?

Contrairement à la plupart des constructeurs, il existe encore un vide dans le catalogue de BMW Motorrad du côté des modèles A2, notamment entre la gamme 310 et la F 800 GS.

Si la marque fait l’effort de proposer des modèles bridables pour rentrer dans les clous de la législation A2, elle manque encore de motos de moyennes cylindrées plus accessibles, tant financièrement que mécaniquement pour séduire une clientèle plus jeune.

Cela pourrait néanmoins bientôt évoluer, comme l’a récemment évoqué le nouveau boss de la marque, Markus Flasch à nos confrères de Motorrad Online : « Il y a beaucoup de mouvement sur le marché, en particulier dans les cylindrées supérieures à 310. C'est exactement là où nous en sommes, je n’en dirai pas plus. »

Une nouvelle gamme de motos de moyennes cylindrées qui, à l’instar des BMW G 310 GS et G 310 R, pourrait être fabriquée en partenariat avec un constructeur asiatique, comme c’est dorénavant de plus en plus d’actualité dans l’industrie moto, à l’image de Triumph et de sa gamme de 400.

On pense notamment à Loncin, qui fabrique déjà des moteurs pour la firme bavaroise, et qui pourrait de nouveau être mise à contribution pour la production d’une nouvelle gamme de moyennes cylindrées nativement A2.

Une nouvelle plateforme qui pourrait également être déclinée à travers plusieurs modèles. On imagine déjà, notamment avec les visuels du designer Kar Lee, ce à quoi pourraient ressembler ces motos, déclinées en versions GS, F, XR ou R.

Un projet qui semble en tout cas dans les cartons du côté de BMW, et qui pourrait bien venir chambouler le marché moto dans les prochaines années.