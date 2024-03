La gamme Triumph 400 va s'agrandir

Succès immédiat sur le marché indien, et régulièrement salués par les essayeurs, les Triumph Speed 400 et Triumph Scrambler 400 X sont les deux premiers modèles issus de la collaboration entre le constructeur anglais et le géant indien Bajaj Auto.

Une nouvelle gamme Triumph 400, produite en Inde au sein même de l’usine Bajaj, dont le directeur général Rajiv Bajaj entend optimiser la production, avec comme objectif d’atteindre 30 000 motos par trimestre. L’extension de son usine actuelle, attendue pour septembre prochain devrait même permettre au constructeur indien d’accélérer encore la cadence avec la production de 10 000 motos siglées Triumph par mois. Des exemplaires qui seront ensuite acheminés dans le monde entier pour remplir les concessions Triumph.

Prolixe sur le sujet, Rajiv Bajaj a aussi ajouté que le partenariat avec Triumph concernait la production d’au moins une nouvelle moto par an, pendant les trois prochaines années : « Il devrait y avoir au moins une nouvelle moto Triumph, centrée autour du moteur de 400 cm3 par an. Et c'est sûr qu'elle sera là. Nous attendons une nouvelle moto dès cette année. Pour les trois prochaines années au moins, plusieurs produits sont actuellement en développement. »

Déjà aperçue sur les routes en phase de tests routiers, la Thruxton 400 devrait logiquement être la prochaine moto à garnir la gamme 400 Triumph. Pour la suite, on peut imaginer voir une Tiger 400, une Bonneville 400 ou encore un Bobber 400. Autant de modèles de la gamme Triumph qui pourraient ainsi être déclinés en version 400.