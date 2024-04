Des Harley-Davidson inspirées par le King of Baggers américain préparées en France

Harley-Davidson met en lumière ses compétences en matière de personnalisation avec son concours "King of Tracks" montrant les préparations les plus folles réalisées par les concessionnaires. Réparties dans trois catégories Bagger, Super Hooligan et Freestyle, les motos revues par le réseau affichent des présentations soignées à récompenser via un vote.

Le déroulé du concours est très simple : les votes actuellement ouverts seront clôturés le 30 juin pour les 10 finalistes. Les motos retenues seront ensuite sélectionnées par un jury de spécialistes du 11 au 14 juillet à l'occasion du Morzine-Avoriaz Harley Days qui se tiendra dans la station. Les quatre premières motos ont été montrées sur le stand Harley-Davidson du salon du 2 roues du Lyon, le Grand Prix de France au Mans permettra d'en voir quelques-unes du 10 au 12 mai tandis que l'intégralité des participantes sera visible à la Sunday Ride Classic au Paul Ricard du 17 au 19 mai.

Pour voter, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site dédié King of Tracks, de s'inscrire avec une adresse de courriel puis de voter pour le véhicule favori. Le concessionnaire victorieux sera récompensé par un voyage à la finale du King of Baggers à Millville dans le New Jersey. Une épreuve qui se déroulera du 27 au 29 septembre prochain.