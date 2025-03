Présentés en fin d’année dernière, les millésimes 2025 des BMW F 900 R et BMW F 900 XR arrivent progressivement dans les concessions françaises du constructeur allemand. Des modèles 2025 qui profitent de nombreuses mises à jour, avec un moteur bicylindre de 895 cm3 (toujours annoncé à 105 chevaux), désormais conforme Euro5+. La plateforme, commune aux deux modèles évolue également au niveau de sa partie-cycle et des équipements de série. On note l’apparition d’un nouveau mode de conduite Dynamic, d’un contrôle de couple actif à la décélération, de nouvelles roues et de batteries plus légères. Les deux modèles sont aussi dotés des BMW ABS Pro et Dynamic Brake Control actifs sur l’angle, de nouveaux clignotants arrière, de l’antipatinage ou encore d’une fourche inversée de 43 mm entièrement réglable.

Pour renforcer l’attractivité du roadster comme du crossover, la filiale française de BMW Motorrad présente aujourd’hui la BMW F 900 R Shifter Edition et fait profiter la BMW F 900 XR d’un avantage client important.

Disponible à partir de 8 500 €, la BMW F 900 R Shifter Edition est désormais dotée du Shifter Pro de série.

Concernant le crossover BMW F 900 XR, pour toute commande passée avant le 31 mars 2025, il est possible de bénéficier d’un avantage client important pour l’achat d’une BMW F 900 XR, avec une moto disponible à partir de 10 900 € contre 12 200 € auparavant.

Une nouvelle version également pour la BMW F 800 GS

BMW Motorrad France dévoile également la BMW F 800 GS Touring Edition.Une moto faite pour les escapades sur tous les types de routes dotée d’un moteur de 85 chevaux et d’un châssis adapté au tout-terrain Proposée dans le coloris Lighwhite Uni et garantie 3 ans, la BMW F 800 GS Touring Edition est équipée des supports de valises et du Pack Touring qui comprend les poignées chauffantes, les protège-mains et les feux de route PRO, pour un tarif affiché à partir de 10 425 €.