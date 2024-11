BMW présente les millésimes 2025 de ses F 900 R et F 900 XR

Quelques jours après le salon EICMA de Milan, BMW annonce le renouvellement de son roadster F 900 R et de sa version crossover F 900 XR.

Des millésimes 2025 qui profitent de nombreux ajustements, dont une mise à jour du moteur bicylindre de 895 cm3 (toujours annoncé à 105 chevaux), désormais conforme Euro5+. La plateforme, commune aux deux modèles évolue également au niveau de sa partie-cycle et des équipements de série. On note ainsi, l’apparition d’un nouveau mode de conduite Dynamic, d’un contrôle de couple actif à la décélération, de nouvelles roues et batteries plus légères, des BMW ABS Pro et Dynamic Brake Control actifs sur l’angle, de nouveaux clignotants arrière, de l’antipatinage désormais disponible de série ou encore l’ajout d’une fourche inversée de 43 mm entièrement réglable.

Une gamme F 900 qui évolue en 2025

Outre ces évolutions communes, la BMW F 900 R profite d’une ergonomie du pilote revue avec une position de conduite plus vers l’avant, de nouveaux détails de peinture et de nouveaux coloris : bleu, Triple Black et Sport.

La version F 900 XR bénéficie pour sa part de poignées chauffantes, de protège-mains, de l’éclairage Pro de série, d’un port USB-C, d’une face plus protectrice et de trois coloris : rouge, Triple Black et Sport. De nouveaux accessoires en option font aussi leur apparition, notamment un silencieux sport réalisé en collaboration avec Akrapovič, des repose-pieds et leviers fraisés, une nouvelle selle Sport (plus haute de 25 mm) ainsi que des valises souples verrouillables.

Les nouvelles BMW F 900 R et F 900 XR sont déjà disponibles à la commande, respectivement à partir de 9 500 € et 12 200 €.