Né d’une collaboration historique entre Ducati et Rizoma, le Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition représente selon la firme de Bologne : « une audacieuse redéfinition du design de la moto. »

Ducati célèbre les dix ans du Scrambler avec une édition limitée Rizoma

Si le coloris noir et blanc reste classique, il est relevé d’une audacieuse couleur « Métal Rose » pour un ensemble qui symbolise : « l’inclusion et la rupture des stéréotypes. » Une teinte que l’on retrouve sur plusieurs composants Rizoma : la bulle, les couvercles de courroie de distribution, les caches de cadre, les couvercles d’inspection du moteur et les repose-pieds du pilote.

Voilà pour les éléments marketing de ce nouveau Scrambler, commercialisé par Ducati à seulement 500 exemplaires à partir de 14 990 €, soit 5 000 € de plus que la version de base du Scrambler 2025 présentée récemment, l’Icon Dark, disponible à partir de 9 990 €.

De façon plus factuelle, on retrouve l’accélérateur ride-by-wire, plusieurs modes de conduite, le contrôle de traction Ducati réglable sur quatre niveaux, l’ABS en virage, un quick-shifter up&down et un écran couleur TFT de 4,3 pouces. Des éléments « classiques » du Scrambler de nouvelle génération auxquels sont ajoutés des composants signés Rizoma comme un système d’éclairage à LED et des rétroviseurs en bout de guidon. Un guidon bas à section variable, un design sportif de la partie et une selle plate perchée à 795 mm complètent le tout.