En route pour EICMA 2024

Le plus ancien, le plus important, le plus vaste, le plus riche, le plus show, le plus épuisant.

Et finalement toutes ces bonnes raisons se résument en une seule : le plus immanquable !

Salon leader depuis toujours, son leadership ne saurait être remis en question. Il faut y aller au moins une fois pour comprendre et apprécier, mais méfiez-vous. Il en va de l’EICMA comme de certaines drogues dures : dès la 1ʳᵉ prise, on est accro !

Le plus ancien

L’EICMA a 110 ans et c’est la 81ᵉ édition qui se tiendra cette année du 5 au 10 novembre au Parc des expositions à RHO en banlieue de Milan.

Le plus important

Avec 110 ans d'existence, a acquis un leadership mondial incontestable et incontesté. Toute la planète moto se retrouvera à Milan des accessoiristes aux constructeurs ainsi que le public. Milan sera la capitale mondiale de la moto durant 6 jours.

S’étalant sur une dizaine de halls plus des zones de démonstration dynamiques en extérieur plus une zone d’exposition historique pour fêter dignement ce 110ᵉ anniversaire.

Le plus vaste

Dix halls plus animations extérieures. Grâce au dynamisme de son équipe et à sa résilience, l’EICMA a regagné son niveau d’avant COVID là où de très nombreux salons ont hélas disparu. Maintenant, observons ce plan : il reste encore six halls disponibles, ce qui offre des possibilités de développement. L’industrie moto n’est pas affectée par les interrogations énergétiques. La moto est une solution de décongestion.

Le plus riche

2036 marques de 45 pays, 7 000 médias de 62 pays, 500 000 spectateurs de 170 pays différents, 1,7 million de visiteurs sur le site internet durant le salon, 6 millions sur Facebook, 3,8 millions via Instagram… Tous les constructeurs sont là, tous. Saluons les retours de BMW, HARLEY DAVIDSON & INDIAN qui ne font que confirmer son statut de N°1 mondial. Bien évidemment, toutes les nouveautés mondiales sont présentées à l’EICMA.

Le plus show

Des animations extérieures non-stop plus impressionnantes les unes que les autres.

Le plus épuisant

On marche, on marche, on marche, baskets obligatoires. J’ai regardé mon compteur de pas sur l’Iphone : 19 km le 1ᵉʳ jour, 17 le second.

C’est bien la preuve qu’il y a tant à voir et qu’on en a pour son argent…

Comment se rendre à l’EICMA pour nous Français ?

Simple, plus que simple.

Un aller-retour Easyjet ou Vueling depuis Paris débute à 80 € et peut monter jusqu’à 150 €

Attention, les avions ne peuvent pas se multiplier. Les « belles « compagnies comme Air France sont un peu plus chères, mais guère plus.

Je recommande vivement une visite de deux jours tant le salon est riche et en vaut la peine. On n’est pas N°1 mondial par hasard. Le billet d’entrée n’est que de 20 € en ligne, 25 € sur place, ce qui offre un rapport spectacle/prix inouï.

https://www.ticketseicma.it

Les hébergements sont très nombreux sur booking.com et hotels.com

Il y a des navettes très bon marché (10 €) depuis les aéroports de Linate et Malpensa.

Sinon le métro Milanais fonctionne très bien et vous amène directement à l’entrée de l’EICMA. Station RHO Fiera.

https://www.eicma.it

Du 7 au 10 Novembre inclus

Parc des Expositions de RHO Fiera Milano

Metro : Rho Fiera Milano

De 09h30 à 18h30 chaque jour

Patrick Hornstein