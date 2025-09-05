Enchères: Deux-Sêvres: des machines de collection le 6 septembre

"Automobiles de collections et deux-roues", c'est l'intitulé de cette vente programmée ce samedi 6 septembre dans les Deux-Sêvres. Et c'est plus précisément au 49 avenue de la Rochelle à Niort que le rendez-vous est fixé (l'adresse exacte n'a été dévoilée qu'hier). Soixante et un lots vous y attendent avec bien évidemment des deux-roues.

La vente commencera à 14 heures et sera retransmise en live sur le site interencheres.com, site où vous retrouverez tous les descriptifs des lots ainsi que les modalités concernant cette vacation.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 16,80 % du montant de l'adjudication. Si vous enchérissez via le live, comptez 3,6 % de frais en plus.

Pour le règlement, il pourra se faire en espèces à condition que le montant n'excède pas 1 000 euros. Les chèques sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une lettre accréditive de votre banque et si vous êtes en mesure de présenter deux pièces d'identité. Enfin, si le réseau le permet, le paiement pourra se faire par carte bancaire.

L'enlèvement des lots pourra se faire juste après la vente ou la semaine suivante sur rendez-vous (du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures).

Les lots jusqu'à 125 cm3

Sans plus attendre, intéressons-nous aux petites cylindrées de cette vente. Cette B.M.A. (pour Bicyclette à moteur auxiliaire) Terrot 100 cm3 est estimée entre 100 et 300 euros. Elle est à restaurer et il faudra prévoir les démarches pour son immatriculation.

Ce scooter Lambretta LD 57 125 cm3 de 1960 affiche 28 241 kilomètres à son compteur. Sa restauration est ancienne mais à en juger par les photos, il présente plutôt bien. Avec sa carte grise normale, on en attend entre 4 000 et 4 500 euros.

Plusieurs Solex seront disponibles, dont ce 3800 "Luxe" de 1969. Il est "fonctionnel" d'après la description, mais une remise en route est à prévoir. Pour mettre la carte grise à votre nom, il faudra passer par la case "contrôle technique" (estimation entre 100 et 300 euros).

En provenance d'Angleterre, ce scooter pliable Di Blasi sera à redémarrer. Son compteur affiche 3139 miles (environ 4500 kilomètres) et les démarches pour obtenir un titre de circulation seront à la charge de l'acheteur. L'estimation est proposée entre 500 et 600 euros.