ActualitE

Enchères: Deux-Sêvres: des machines de collection le 6 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Ventes du 6 septembre: les plus de 125 cm3

 

Les machines de plus de 125 cm3

 Les amateurs de machines d'enduro des années quatre-vingts auront tout de suite reconnu cette Suzuki PE 175 cm3. Cet exemplaire a été entièrement restauré à l'exception du faisceau d'éclairage qui sera à faire. Le contrôle technique est annoncé "favorable" et un lot de pièces détachées sera fourni avec la machine. Son estimation a été fixée entre 2 000 et 2 500 euros.

Suzuki PE 175 cm3 1982 (lot n° 35°)
Suzuki PE 175 cm3 1982 (lot n° 35°)

 

 Comptez entre 4 700 et 4 800 euros pour cette Ducati 450 cm3 version "Scrambler" du début des années soixante-dix (1972 pour être précis). L'ensemble est en très bon état (le moteur a été remplacé par un élément de 1973) et ses papiers sont en règle.

Ducati Scrambler 450 cm3 1972 (lot n° 46)
Ducati Scrambler 450 cm3 1972 (lot n° 46)

 

 Cette BMW R75 Série 6 vient d'Allemagne. Elle est en carte grise "collection". Sa restauration ancienne est annoncée comme étant "de qualité". Un lot de pièces sera livré avec la machine qui est estimée entre 4 200 et 5 200 euros.

BMW R75/6 1976 (lot n° 36°)
BMW R75/6 1976 (lot n° 36°)

 

 On termine avec une pièce exceptionnelle, à savoir une des machines préparée par l'ancien pilote Bernard Feuiltaine. Je l'avoue, je n'avais jamais entendu parler de ce pilote aussi talentueux au guidon qu'à l'atelier. Si vous voulez en savoir plus, cliquez ici. La partie cycle est empruntée à une AJS et le moteur est un T100 500 cm3 de chez Triumph. Ce morceau d'histoire de la compétition est estimé entre 45 000 et 50 000 euros.

Moto Bernard Feuiltaine 500 cm3 (lot n°48-A)
Moto Bernard Feuiltaine 500 cm3 (lot n°48-A)
