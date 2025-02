Enduropale 2025: les résultats de la vente

Pour la quatrième année consécutive, une vente aux enchères était organisée à l'occasion de l'Enduropale du Touquet (pour retrouver l'article de présentation, cliquez ici). Les fonds récoltés par certains lots étaient destinés à des associations (jeunes du moto club de Cassel, Association Leucémie Espoir 62...).

Le bilan de la vente

Sur les cent trente-trois lots disponibles, ils ne seront que dix-huit à ne pas trouver preneur. C'est la catégorie moto qui est la plus impactée avec dix machines invendues sur les trente et une proposées.

À noter que de nombreux objets ayant appartenu à Timoteï Potisek avaient été apportés par son père Rudy afin d'aider les jeunes espoirs du Moto Club de Cassel.

Les motos européennes de tout terrain

Il était bien craquant ce petit 50 cm3 Gilera. Annoncé entièrement d'origine à l'exception de l'allumage (module électronique), son estimation était proposée entre 800 et 1 000 euros. Au prix de départ de 800 euros se succèdent quelques enchères pour arriver à une adjudication contre la somme de 1 000 euros.

Cette Bultaco MK 11 250 cm3 qui doit être le modèle "pursang". Son estimation était fixée entre 700 et 800 euros. Le prix de départ de 700 euros est confirmé par une enchère: adjugée 700 euros. Une fois la restauration terminée, on aura une machine intéressante et peu courante chez nous.

Pour cette KTM GS 125 cm3 d'enduro, l'estimation entre 1 000 et 1 500 euros n'a pas séduit les amateurs du genre. Le prix de départ à 1 000 euros laisse l'assemblée silencieuse: retirée faute d'enchère.

On attendait entre 3 700 et 4 000 euros pour cette Maïco 250 cm3 équipée d'un moteur de 400 cm3. Le prix de départ proposé à 3 700 euros ne trouvera pas preneur: refusée faute d'enchère.

Et les Japonaises dans tout ça ? On les retrouve page suivante.