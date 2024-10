Epoqu'auto fait la part belle aux motos

Salon de référence consacré aux véhicules anciens, Epoqu’auto se tiendra du 8 au novembre à Eurexpo, à Lyon.

Dans cet espace, qui accueille également le Salon du 2 Roues, l’espace dédié aux motos, et plus généralement aux deux-roues investira plus de 1 000 m2 du Hall 2, ouvert pour la toute première fois par le salon Epoqu’auto.

200 machines seront présentées aux visiteurs, réparties autour de six thématiques différentes.

Une grande exposition sera notamment consacrée aux BMW qui ont équipé les forces de la police nationale et de la gendarmerie durant la période qui court de l’après-guerre jusqu’aux années quatre-vingt. On pourra aussi y voir de belles motos civiles d’avant-guerre de type R47, R32, R42, etc.

On pourra également découvrir une exposition dédiée aux moteurs français Chaise grâce à une rétrospective de machines, principalement françaises (Dollar New Map, Rhonyx, Radior, MGC, Stella, Thomann, Stylson, Majestic, Kohler Escoffier, Durandal, BCR, Helyett, Winster, Ninon, La Vivaraise) conçue par Jean-Michel Paulik, véritable référence en la matière.

Les motos de trial, enduro et cross des années soixante-dix seront également à l’honneur avec des Bultaco et Montesa, mais aussi des modèles du constructeur italien SWM, la marque anglaise Cotton, Greeves, KTM, Husqvarna, ou encore le Français Portal.

Une exposition de motos de course, avec la présence de certains de leurs pilotes, fera la part belle aux Japonaises, aux Italiennes, aux Espagnoles, aux Allemandes.

Crédit photo d'ouverture Epoqu'auto.