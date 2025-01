Garmin innove avec un premier radar spécialement conçu pour les motos

Un véritable gouffre sépare encore le monde automobile de celui de la moto en matière de sécurité.

L’apport régulier de nouvelles technologies contribue néanmoins à améliorer la protection des motards.

C’est le cas avec le tout premier système radar spécialement développé pour les motos par l’entreprise américaine Garmin.

Un dispositif inédit baptisé zūmo R1 Radar qui permet d’afficher directement sur son smartphone via une application dédiée (ou sur le GPS pour moto zūmo XT2, vendu séparément) la position des véhicules situes derrière la moto, et qui intègre un système de surveillance des angles morts. Pour plus de sécurité, des témoins lumineux placés sur le guidon permettent également d’avertir le motard sur les véhicules en approche. Des feux latéraux et arrière sont également disponibles en option pour permettre de renforcer la visibilité du motard aux yeux des autres usagers de la route.

Un système radar désormais accessible à tous les motards

Démocratisant le système de radar que l’on retrouve sur certaines motos haut de gamme, le dispositif Garmin peut se monter facilement et se place au-dessus ou en dessous de la plaque d'immatriculation pour éviter de nuire à l'esthétique de la moto.

Une innovation qui peut sauver des vies commercialisée à partir de 599,99 €.

« Nous sommes ravis de proposer une technologie radar innovante à nos clients motards avec le zūmo R1 Radar. Comme tous les motards le savent, il est essentiel de pouvoir bien cerner son environnement lorsque l'on partage la route avec d'autres usagers. Les informations sur l'emplacement des véhicules en approche, en particulier ceux qui se trouvent dans les angles morts, vous permettent de rouler plus sereinement, tandis que les feux extérieurs très lumineux signalent votre présence aux autres conducteurs » a précisé Dan Bartel, vice-président des ventes monde Garmin.