Go Moto, l’application qui permet de trouver facilement tous les événements moto partout en France

Tous ceux qui roulent à moto le savent : trouver un événement moto, un salon ou même plus simplement une balade organisée peut relever du parcours du combattant. Entre les groupes Facebook, les forums à l’ancienne et le bouche à oreille parfois imprécis, l’information est partout et nulle part à la fois.

C’est de ce constat qu’est née Go Moto, sous l’impulsion d’Ethan Piboyeux et Léo Philip, ses deux cofondateurs. Le concept est d’une efficacité redoutable : centraliser et géolocaliser l’ensemble des événements moto sur une seule et même interface. Que vous cherchiez un rassemblement local à deux pas de chez vous ou un grand salon national à l’autre bout de l’Hexagone, l’application affiche tout : dates, programmes, tarifs et contacts des organisateurs.

Et les chiffres prouvent que l’attente était réelle. En moins d’un semestre, Go Moto affiche des compteurs au vert avec plus de 9 000 téléchargements et 1 000 événements déjà répertoriés sur tout le territoire.

Entièrement gratuite pour les utilisateurs comme pour les organisateurs d’événements, l’application est disponible sur App Store et Google Play.

Une application gratuite créée par des motards pour les motards

La nouvelle venue dans l’univers moto ne voyage pas seule puisqu’elle a déjà attiré l’attention de plusieurs poids lourds comme la Mutuelle des Motards, la Fédération française des motards en colère, mais aussi des constructeurs comme Kawasaki ou Suzuki. Même Liberty Rider, la référence de la sécurité connectée pour les motards, cite déjà Go Moto comme une solution incontournable.

Un bon présage pour Ethan Piboyeux, l’un des deux fondateurs : « L’engouement de ces six premiers mois nous confirme que le besoin de visibilité était immense, tant pour les motards que pour les organisateurs. »

Alors que la saison 2026 va désormais vite reprendre, Go Moto semble avoir toutes les cartes en main pour transformer l’essai et devenir le compagnon de route indispensable de ceux qui ne conçoivent pas la moto sans le partage et la rencontre.