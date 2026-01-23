Le roadster électrique chinois Alrendo TS Bravo revient avec une troisième génération qui monte en gamme

Disponible sur le marché depuis 2022, la TS Bravo de la marque chinoise Alrendo se met à jour avec une troisième génération de la moto électrique, toujours distribuée en France par Pink Mobility.

La TS Bravo 2026 conserve ses performances initiales avec un moteur de 11 kW (18 kW en pic), une vitesse maximale de 145 km/h grâce à la fonction Boost et une autonomie d’environ 200 km en usage mixte.

La TS Bravo 2026 adopte des carénages full black, laissant de côté le rouge au profit d’un look plus sombre. La qualité des plastiques et de la peinture progressent, tout comme le confort de la selle, désormais plus qualitative.

Autre point appréciable : la grille de protection est à présent intégrée de série.

Une électrique aux performances d'une 125 thermique

Côté partie-cycle, la moto repose désormais sur des pneus Michelin Road 6 de série, avec un large pneu arrière en 180/55 R17, un choix rare pour une moto électrique équivalent 125 cm3.

La troisième version de l’Alrendo TS Bravo propose enfin la fonctionnalité Keyless, avec en complément un bouton Start/Stop permettant de verrouiller le Neiman. L’écran central affiche toujours les informations essentielles, mais s’accompagne désormais d’une double prise USB-C et USB-A. L’ABS est désormais complété par un antipatinage et des feux arrière LED, avec une signature lumineuse renforcée au freinage. La marche arrière facilitée et le régulateur de vitesse font partie de la dotation.

L’Alrendo TS Bravo 2026 est livrée avec une pochette de rangement pour le câble de charge et une housse de protection pour la moto.

Concernant le tarif de la moto électrique, il est fixé à 12 990 €.