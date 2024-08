GP d’Autriche : Quartararo et Zarco sombrent avec Yamaha et Honda

Commençons par le Champion du Monde 2021 Fabio Quartararo qui s’est d’abord battu lors de la séance d'essais pour s'assurer l'accès à la Q2 mais a terminé treizième, soir hors du top 10 couperet : « le vendredi matin, ce n'était pas génial, mais l’après-midi, c'était bien mieux. Nous avons essayé quelque chose que nous n'avions jamais essayé auparavant. Ce n’était pas fantastique mais cela nous a rapproché de la façon dont nous étions habitués à piloter la Yamaha. Donc, en ce qui me concerne, nous avons fait un petit pas par rapport au matin. Le rythme était meilleur, plus constant. Nous sommes encore loin d'être les plus rapides, mais l’après-midi n'a pas été mauvais. Je pense que nous ferons un pas supplémentaire dans cette direction samedi. Les changements que nous apportons sont utiles, donc je pense qu'il y a encore une chance de passer en Q2 ».

Une ambition qui a été vite battue en brèche le samedi qui était aussi jour de course Sprint … Une course difficile pour les pilotes de l'équipe Yamaha. Fabio Quartararo a tenté de défendre la dixième position obtenue après le premier tour et grâce à quelques erreurs, il a franchi la ligne d'arrivée en douzième position… « En vérifiant notre rythme le matin, ce n'était pas si mal. En roulant seuls, nous savons que notre point fort est le freinage. Sans personne devant, nous freinons très fort dans les virages 1, 2, 3, 4 et 9, mais avec les pilotes devant nous, c'est plus compliqué. Comme d'habitude en Sprint, dans les premiers tours où tout le monde appuie comme s'il s'agissait d'un tour de qualif pour créer un écart avec les pilotes derrière, nous n'avons pas ce surplus de grip. J'ai beaucoup défendu ma position, mais j'ai commis des erreurs. Après le premier tour, j'étais en bonne position, dixième mais c'était difficile de le maintenir. Ensuite, il y a eu des circonstances qui ont rendu le sprint assez difficile, mais nous avons fait de notre mieux ».

Et puis il y a eu le Grand Prix du dimanche, comme un coup de grâce … Quartararo, en plus des problèmes sur la Yamaha M1, a reçu une pénalité de long tour en raison des limites de la piste mais ne l'a pas purgé et a donc reçu la sanction en fin de course. Il a franchi la ligne d'arrivée dix-neuvième, avec un écart de 43 secondes sur Pecco Bagnaia, vainqueur de la course sur Ducati.

Son commentaire de clôture final était bien plus court que celui de d‘entame, trahissant un vrai désarroi… « Ce fut clairement un week-end un peu désastreux pour nous. Nous attendions mieux, surtout de la course. Nous avons terminé trop loin des leaders, nous devons donc travailler dur, car nous devons changer pour l'avenir ».

Et pour son compatriote Johann Zarco équipe d’une Honda ? Le vendredi a d’abord été pudiquement évalué comme « régulier ». Le pilote Honda LCR a terminé 14e ce vendredi au Red Bull Ring estimé comme « positif » sur le sol autrichien, car il avait amélioré ses sensations et sa position au classement par rapport à la séance matinale… Alors que l'heure était critique dans l'après-midi, après avoir mis en œuvre quelques modifications, il est presque allé directement en Q2, confirmant un pas en avant qui donnait de l'espoir pour la lutte pour les points avant le Sprint du samedi …

« Je suis content du travail du vendredi » a commenté Johann Zarco. « Nous avons bien commencé la journée et fait un pas en avant lors de la séance de l'après-midi, car j'ai eu de meilleures sensations. J'ai fait de mon mieux, en poussant comme si je me battais pour une victoire. Quand je peux le faire, c'est essentiel car nous avons l'occasion d'analyser les performances, donc je suis content parce que nous avons rassemblé des données utiles. Essayons de faire une bonne qualification demain, puis poussons et battons-nous au Sprint ! ».

Il a ensuite terminé 15e du Sprint de samedi au Red Bull Ring… « Je suis un peu déçu parce que nous avions fait un pas en avant et je me sentais mieux en termes de performance, mais nous avons dû courir dans des conditions étouffantes, les pires du week-end, et c'était dur. Pendant le Sprint, j'ai fait une erreur et j'ai perdu du temps au début. À la fin de la course, je me sentais plus rapide et j'ai réduit l'écart, mais nous ne pouvions pas faire mieux. Nous essaierons de nous améliorer avant la course de dimanche, car elle sera longue et exigeante ».

Et Johann Zarco, a terminé 21e de la course de dimanche au Red Bull Ring. Dès le début de la course, un problème de puissance du moteur a été un défi pour le Français. Cependant, sa décision de rester sur la piste, en prévision de la pluie annoncée, était un geste stratégique. Malgré l'absence de pluie, il a franchi la ligne d'arrivée en 21e position. L'équipe va maintenant analyser les données pour mieux comprendre le problème et s'assurer d'améliorations pour les prochaines courses.

« J'ai décidé de rester en piste, en espérant une course sur le mouillé, mais il n'a pas plu, alors j'ai juste pris ça comme une séance » termine Zarco. « Pour voir le bon côté des choses, nous avons bien travaillé ce week-end et je me sentais bien sur la moto lors des essais précédents. Cela fait partie de la course, et nous allons nous améliorer pour les prochaines courses. Notre équipe s'efforce déjà de prévenir de tels problèmes à l'avenir, et nous sommes convaincus que nous rebondirons plus forts ». Vraiment ?