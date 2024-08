Grande Bretagne Sprint : Bastianini domine, Bagnaia et Marquez chutent

La course a été marquée par de nombreux rebondissements dès les premiers tours. Aleix Espargaró, parti de la pole position, a rapidement été dépassé par Pecco Bagnaia et Jorge Martín. Un peu plus loin, c'était au tour de Bastianini de prendre l'avantage sur l'Espagnol.

Les positions ont continué d’évoluer dans les tours suivants, avec notamment une belle bagarre pour la cinquième place entre Marc Márquez, Pedro Acosta et Brad Binder. Ce dernier a finalement pris l'avantage sur ses deux adversaires.

La course a pris une tournure inattendue lorsque Pecco Bagnaia a chuté alors qu'il était en lutte pour le podium. Cette erreur a permis à Aleix Espargaró de se rapprocher de Jorge Martín. Les deux pilotes se sont livré un duel intense jusqu'au drapeau à damier, mais c'est finalement Bastianini qui a remporté la victoire.

Cette victoire est une belle récompense pour Enea Bastianini, qui a montré une grande maîtrise et une régularité tout au long de la course. Le pilote Ducati a su saisir toutes les opportunités qui se sont présentées à lui pour s'imposer.

Jorge Martín a terminé deuxième, devant Aleix Espargaró. Brad Binder a pris la quatrième place, suivi de Pedro Acosta et Alex Márquez. Marc Márquez, qui avait bien débuté la course, a chuté et a dû abandonner.

Cette Sprint Race a donné un avant-goût de ce que pourrait être la course principale dimanche. Alors, vivement demain ! Au championnat, Martin revient à un point de Bagnaia et Bastianini prend la troisième place à Marc Marquez.