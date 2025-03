Harley-Davidson frappe fort avec le lancement de la CVO Road Glide RR 2025, un Bagger qui fusionne l'ADN de la course avec la route. Inspirée des machines qui dévalent les pistes du King of the Baggers, cette moto en impose non seulement par son apparence mais aussi par ses performances. C'est la Harley-Davidson la plus puissante jamais créée, et cela se sent !

Au cœur de cette bête se trouve le Screamin' Eagle 131, un moteur bicylindre en V de 2 147 cm3 qui développe une puissance colossale de 153 chevaux et 203 Nm de couple. Une machine conçue pour repousser les limites de la marque. Pour atteindre cette performance, Harley a opté pour des composants haut de gamme, incluant des arbres à cames redessinés, des culasses refroidies par liquide, et des chambres de combustion usinées CNC. Le résultat ? Une moto avec un régime moteur qui grimpe jusqu'à 6 500 tr/min, une première pour une Harley !

Mais ce n’est pas tout, l'échappement Akrapovic en titane offre un son de moteur envoûtant tout en respectant les normes de pollution des 50 États américains. Quant au poids, Harley a opté pour une construction ultra-légère. Le CVO Road Glide RR est 22 kg plus léger que son prédécesseur grâce à l'utilisation de fibre de carbone et d'aluminium usiné. Des améliorations qui apportent non seulement de la performance mais aussi de l'agilité.

Une vitrine technologique pour Harley-Davidson

Côté suspension, Harley a fait appel à Öhlins, installant une fourche avant FGR 253 Hypersport Superbike de 43 mm et des amortisseurs à réservoirs externes à l'arrière, afin d’offrir une stabilité et une conduite sans égales. Avec un angle d'inclinaison de 36° à droite et 35° à gauche, la CVO Road Glide RR prend les virages comme aucune autre Harley de production.

Mais attention, cette moto d'exception ne sera pas accessible à tous. Harley ne produira que 131 unités, vendues à 105 000 € l’unité. Un prix élevé, mais justifié pour une machine qui marie performance et exclusivité. Le processus d’achat est lui aussi inédit : les concessionnaires américains avec les meilleures ventes auront la priorité pour les premières unités, tandis que les clients intéressés devront passer par une loterie pour obtenir leur chance de s'offrir ce bijou.

La CVO Road Glide RR incarne l’avenir des Baggers, offrant des caractéristiques de compétition tout en restant légale sur la route. Un exploit de Harley-Davidson qui transforme le King of the Baggers en une vitrine de son savoir-faire.