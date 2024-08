Harley-Davidson fait son grand retour à l'EICMA 2024

Le stand Harley-Davidson sera l'occasion de découvrir les dernières nouveautés de la marque, notamment les modèles de la gamme Grand American Touring, ainsi que les nouveaux Road Glide et Street Glide. Ces machines, emblématiques du style cruiser américain, devraient attirer les regards des passionnés.

Mais l'expérience Harley-Davidson à l'EICMA ira bien au-delà de la simple exposition de motos. L'entreprise prévoit de créer un véritable univers immersif, où les visiteurs pourront interagir avec la marque de manière inédite. "Harley-Davidson, ce n'est pas seulement des motos ; c'est une marque de style de vie avec une communauté au cœur, et l'EICMA est une excellente occasion pour nous de nous connecter avec nos clients et d'autres passionnés de moto", a déclaré Kolja Rebstock, vice-président régional de Harley-Davidson pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Ce retour à l'EICMA marque un tournant pour Harley-Davidson, qui souhaite renforcer sa présence en Europe et se rapprocher de sa communauté de fans. Le salon milanais sera l'occasion pour la marque de présenter sa vision du futur de la moto, tout en célébrant son riche héritage.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir les dernières innovations technologiques de Harley-Davidson, tout en s'imprégnant de l'esprit de la marque. Les amateurs de customisation seront également servis, avec la présentation de modèles uniques et personnalisés.

L'EICMA 2024 s'annonce comme un événement incontournable pour tous les fans de Harley-Davidson. Le retour de la marque américaine sur le salon milanais promet de belles surprises et une expérience inoubliable.