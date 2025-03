Harley-Davidson investit maintenant les salles de classe

Marque incontournable dans la culture américaine, Harley-Davidson conserve une aura et une image de marque incontournables aux États-Unis comme dans le monde.

Icône de « l'american way of life », Harley-Davidson cherche toutefois à entretenir ce statut auprès de la nouvelle génération.

Pour cela, la marque a décidé d'opter pour une méthode inédite, investir les salles de classe américaines avec un nouveau programme qui intègre la mécanique et l'ingénierie moto au cœur des établissements scolaires.

Le constructeur, par ailleurs toujours sur le fil du rasoir côté finances, a fait le choix d'investir massivement pour la formation pratique des plus jeunes aux métiers de la mécanique et de l'ingénierie moto. Pour cela, Harley-Davidson s'est associé à Build Moto, une organisation à but non lucratif dédiée à l'enseignement des compétences techniques par le biais de la construction de motos. Outre la conception même des motos, les étudiants développent ainsi également des compétences pratiques en soudage, réparation et fabrication en travaillant directement sur des modèles de la marque.

La découverte de la moto et de ses métiers pour susciter des vocations

En étant présente dans les établissements scolaires avec cet apprentissage précoce dispensé auprès d'un jeune public, la marque entend susciter des vocations, mais aussi entretenir à la fois l'amour des jeunes pour la moto et son statut de marque américaine incontournable.

À quand des cours de mécanique entre deux heures de maths et de SVT en France ?