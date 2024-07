Honda Africa Twin 2025 : Une icône de l'aventure se renouvelle

Pour 2025, Honda a choisi de miser sur l'évolution plutôt que sur la révolution. Les modifications apportées à l'Africa Twin sont essentiellement esthétiques, avec de nouvelles combinaisons de couleurs et des graphismes revus. Les deux versions, standard et Adventure Sports, bénéficient de ces retouches visuelles, offrant ainsi aux motards un choix plus personnalisé.

Malgré ces nouveautés, l'ADN de l'Africa Twin reste intact. Le bicylindre parallèle de 1084 cm³ et la transmission à double embrayage en option offrent toujours des performances et un confort de conduite exceptionnels. De plus, la version Adventure Sports, avec sa suspension électronique et son réservoir plus grand, est parfaitement adaptée aux longs voyages et aux aventures hors des sentiers battus.

L'Africa Twin 2025 est également équipée d'un écran tactile couleur TFT de 6,5 pouces, compatible avec Apple CarPlay® et Android Auto®. Cette connectivité permet aux motards de rester connectés pendant leurs trajets et de bénéficier d'une navigation facilitée.

Pour répondre aux attentes de chaque motard, Honda propose une large gamme d'accessoires d'origine, regroupés en quatre packs : Urban, Rally, Travel et Adventure. Ces packs permettent de personnaliser l'Africa Twin en fonction de l'utilisation prévue.

Avec l'Africa Twin 2025, Honda offre une moto d'aventure polyvalente et performante. Les mises à jour esthétiques apportent une touche de fraîcheur à un modèle déjà très apprécié. Que ce soit pour les longues balades sur route ou les expéditions tout-terrain, l'Africa Twin reste une valeur sûre. L'Africa Twin est bien plus qu'une simple moto, c'est un état d'esprit. Elle incarne l'esprit d'aventure et de liberté.