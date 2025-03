Le lancement coïncide avec le triomphe de l’équipe HRC Monster Energy Honda Rally Team au Dakar 2025. Tosha Schareina (2e), Van Beveren (3e), Brabec (4e) ont porté la CRF450 Rally au sommet, confirmant sa suprématie dans les rallyes-raids. Cette version client, limitée à 138 kg, hérite de cet ADN victorieux. RedMoto assemble ces 50 bijoux à partir de kits HRC, avec une homologation européenne en prime.

Sous son look Dakar, un monocylindre 449 cc délivre 57,2 ch, propulsant la moto à 160 km/h. Refroidissement boosté (radiateur et refroidisseur d’huile XXL), échappement Akrapovič en titane côté droit : tout est pensé pour la performance et la fiabilité sous 40°C. Pas de châssis rallye dédié comme chez KTM – ici, c’est une base CRF450R motocross adaptée, avec un sous-châssis troqué pour un réservoir en nylon/polyéthylène haute résistance.

La CRF450X Rally embarque trois réservoirs (36 L au total) : un arrière de 14 L et deux avant (11 L chacun, style sacoches). Un interrupteur au guidon permet de jongler entre eux selon le terrain ou les besoins – un atout stratégique en raid. La tour de navigation en carbone, amovible, complète le tableau.

KTM dans le viseur ?

Pour encaisser les chocs à haute vitesse, Honda mise sur du lourd : fourche Showa avant (310 mm de débattement, plongeurs titane Kashima antifriction) et amortisseur arrière (315 mm). Une plaque de protection en carbone protège le bas, avec un compartiment à outils intégré. Ajoutez des repose-pieds larges, un guidon Renthal, des protège-mains Acerbis, un garde-boue factory et un éclairage LED complet : c’est du prêt-à-courir.

Face à la KTM 450 Rally, reine des privés, la Honda joue la carte de la filiation HRC et d’un prix compétitif pour une édition aussi exclusive (KTM frôle les 30 000 € hors options). Son châssis dérivé motocross, moins spécifique, pourrait être un compromis, mais sa légèreté et sa finition irréprochable séduisent.

À 28 000 € pour 50 chanceux, la CRF450X Rally n’est pas donnée, mais elle offre une tranche de Dakar authentique. Présentée en première mondiale aux Motodays 2025 à Rome (7-9 mars), elle risque de s’arracher. Honda et RedMoto ont-ils sous-estimé la demande ? Les précommandes, déjà ouvertes, diront si ce rêve limité trouve preneur – ou reste une chimère pour collectionneurs fortunés !