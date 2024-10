Kawasaki Ninja 1100SX 2025 : Une sportive GT encore plus affûtée

La nouveauté majeure de la Ninja 1100SX réside dans l'augmentation de sa cylindrée, qui passe de 1 043 cc à 1 099 cc. Toutefois, cette montée en cylindrée n'a pas pour but d'augmenter la puissance maximale, qui diminue légèrement à 136 ch (100 kW) à 9 000 tr/min, contre 142 ch pour la version précédente. Cependant, Kawasaki compense largement ce choix par un couple moteur amélioré, passant de 111 Nm à 113 Nm, disponible à un régime plus bas de 7 600 tr/min. Cela permet une meilleure performance à mi-régime et une expérience de conduite plus fluide et confortable.

Les rapports de cinquième et sixième vitesses ont également été allongés pour permettre de maintenir des vitesses de croisière à des régimes inférieurs, réduisant ainsi la fatigue du pilote sur les longs trajets et favorisant des économies de carburant. Avec une consommation de 5,6 l/100 km et une capacité de réservoir de 19 litres, la Ninja 1100SX peut parcourir plus de 300 kilomètres sans s'arrêter pour faire le plein.

La Ninja 1100SX 2025 intègre un ensemble complet d’aides électroniques visant à améliorer la sécurité et le confort. Parmi ces fonctionnalités figurent le régulateur de vitesse électronique, les modes de puissance réglables, l'ABS optimisé pour les virages, et le contrôle de traction K-TRC. Ce système de contrôle avancé aide à maintenir la stabilité du véhicule dans les conditions de conduite les plus exigeantes.

Le système de freinage a également été amélioré, avec l'ajout d'un disque arrière plus performant pour une puissance de freinage accrue. Kawasaki a également choisi d'équiper la Ninja 1100SX de pneus Bridgestone Battlax S23, offrant une meilleure adhérence sur sol sec comme mouillé.

Kawasaki innove avec une version spéciale, la Ninja 1100SX SE, qui inclut des composants haut de gamme. On y retrouve des étriers de frein avant Brembo M4.32, un maître-cylindre et des disques améliorés, tous reliés par des tuyaux métalliques pour une plus grande résistance et durabilité. Un autre ajout majeur est l’amortisseur arrière Öhlins S46, ajustable en précharge à distance, ce qui permet d’adapter facilement la suspension selon la charge et le type de conduite.

Les poignées chauffantes, livrées de série sur la version SE, viennent renforcer l’orientation tourisme de ce modèle, rendant les longs trajets plus confortables même dans les climats les plus froids.

La Ninja 1100SX 2025 intègre également la connectivité via l'application Rideology de Kawasaki, désormais mise à jour pour offrir un contrôle plus poussé des paramètres de la moto, comme la gestion des performances en temps réel ou l'accès aux données de trajet via smartphone. Cette nouvelle version de l'application inclut également des commandes vocales, offrant aux pilotes la possibilité d'ajuster certains paramètres sans avoir à quitter la route des yeux.

Le design de la Ninja 1100SX 2025 reste fidèle à l’esthétique sportive et agressive de ses prédécesseurs. Les nouvelles options de couleurs incluent le "Metallic Carbon Grey / Metallic Diablo Black" pour la version standard, tandis que la version SE sera disponible en "Emerald Blazed Green / Metallic Diablo Black" ainsi qu'en "Metallic Matte Graphene Steel Grey / Metallic Diablo Black".

Kawasaki n’a pas encore dévoilé le prix officiel de cette nouvelle Ninja 1100SX, mais il est probable qu’il avoisine les 18 339 euros du modèle actuel.

La Ninja 1100SX 2025, avec ses améliorations moteur, ses fonctionnalités électroniques et sa version SE premium, est prête à s’imposer comme un modèle incontournable pour les amateurs de motos sport-tourisme.