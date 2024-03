KTM RC 8C : la pistarde exclusive est de retour

Développée par KTM d’après l’expérience acquise par le constructeur en MotoGP, la RC 8C est de retour en 2024, et se veut toujours plus exclusive.

Pour ce nouveau millésime, la sportive, qui repose toujours sur le bicylindre parallèle LC8c de 889 cm3 retravaillé pour sortir 135 chevaux, boulonné sur un cadre tubulaire en acier 25CrMo4 spécialement conçu pour cette machine, la KTM RC 8C ne sera produite qu’à 100 exemplaires dans le monde.

Si on ignore encore son prix final, il faudra déjà sortir un acompte de 1 000 € pour réserver son exemplaire, le 20 mars prochain à 15 heures précises.

On retrouve sur la moto de nombreux composants haut de gamme : une fourche à cartouche fermée WP Apex Pro 7543 hautes performances de 43 mm à l’avant, un amortisseur WP Apex Pro 7746 avec un réglage de précharge à distance à l’arrière, des étriers de frein avant Brembo Stylema dérivés du MotoGP et un maître-cylindre de frein radial Brembo 19RCS Corsa Corta, un échappement course Akrapovic, une carrosserie carbone/kevlar qui trouve elle aussi sa source dans les prototypes de MotoGP, des roues Dymag et des pneus slicks Pirelli.

De nouveau fabriquée de façon artisanale avec la collaboration du spécialiste Krämer Motorcycles, la KTM RC 8C 2024 dispose également de nombreuses possibilités de personnalisation: de la colonne de direction réglable au déport des T de fourche usinés CNC, en passant par la réponse de la poignée, le degré de mordant des étriers Brembo Stylema et du maître-cylindre RCS19 Corsa Corta.

La KTM RC 8C, dispose aussi d’un tableau de bord AIM MXS 1.2 RACE et d’un enregistreur de données avec fonctionnalité GPS intégrée. Affichés sur un écran TFT de 5 pouces avec une capacité d'enregistrement continu des données afin d’enregistrer tous les paramètres de la moto durant les roulages pour les analyser ensuite.

Comme les années précédentes, la KTM RC 8C pourra être remise à son propriétaire lors d’un évènement spécial, organisé cette année sur le tracé de Portimao, au Portugal. Un rendez-vous qui comprend également une séance de configuration de la moto grandeur nature, sur piste et la rencontre des pilotes engagés par la marque dans le championnat du monde MotoGP (Miller, Binder et Pedrosa).

Attention, une fois encore, il n’y en aura pas pour tout le monde.