Kymco CV-R5 : un nouveau scooter version trail se présente

Le Kymco CV-R5, récemment présenté à Taïwan, est un scooter d'aventure conçu pour les sentiers. Ce modèle audacieux semble être un véritable trail, particulièrement en raison de son avant qui rappelle celui de la Husqvarna Norden 901 avec son phare caractéristique. Contrairement aux scooters d'aventure habituels, le CV-R5 adopte une esthétique de moto d'aventure authentique.

Ce type de scooter connaît une popularité croissante, comme en témoigne le succès du Honda X-ADV. Cependant, le Kymco CV-R5 se distingue par son aspect tout-terrain renforcé par un guidon large, un échappement prononcé et des pneus mixtes. Ces caractéristiques le rendent prêt pour des aventures hors route.

Le moteur du CV-R5, bien que non spectaculaire, est un nouveau modèle de 427 cm³, délivrant un couple de 40,2 Nm à 5 000 tours. Il reste à déterminer si ce moteur est dérivé du monocylindre actuel de 400 cm³ ou s'il s'agit d'un nouveau bicylindre en ligne.

Le châssis du CV-R5 est équipé d'une fourche inversée à l'avant et d'un bras oscillant double à l'arrière, intégrant le système PTM (Pivoting Torque Management). Ce système compense le couple moteur, assurant ainsi une conduite plus stable. Pour le freinage, le scooter dispose d'un double disque à l'avant et d'un simple disque à l'arrière.

Le Kymco CV-R5 est doté de plusieurs technologies modernes. Il intègre l'ABS, conforme aux normes européennes, un éclairage Full LED, un système antipatinage, un régulateur de vitesse et un écran TFT couleur. Ces fonctionnalités avancées font de ce scooter une option très compétitive sur le marché actuel.

Tout porte à croire que le Kymco CV-R5 sera officiellement présenté au salon EICMA de Milan, en Italie, non plus comme un prototype mais comme un modèle de série. Kymco semble déterminé à révolutionner sa stratégie commerciale avec ce nouveau modèle et d'autres innovations, comme la tant attendue superbike électrique rétro, la RevoNEX.

Le Kymco CV-R5 représente une évolution audacieuse pour la marque taïwanaise, apportant un souffle nouveau au segment des scooters d'aventure. Avec ses caractéristiques techniques avancées et son design innovant, il promet de devenir une attraction et une tentation sur le marché.