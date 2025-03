Un parfum d'antan et des limites pour la nouvelle Royal Enfield Classic 650

Un moteur simple, un look intemporel, une conduite accessible : sur le papier, la Classic 650 a tout d’une machine attachante. Et dans la réalité, elle l’est ! Son esthétique soignée et son bicylindre souple offrent une expérience de conduite plaisante, en particulier sur les petites routes où elle se “déguste” (la moto, pas les routes) tranquillement.

Mais dès qu’on sort de cette zone de confort, ses limites apparaissent sur 3 points : une finition approximative sur certains aspects, un freinage efficace, mais qui manque un peu de mordant, un comportement dynamique qui pâtit de son poids et qui manque de rigueur dès qu’on hausse le rythme.

Alors, est-elle à la hauteur de ses ambitions ?

Oui, si vous cherchez une moto plaisir, au charme rétro, pour des balades tranquilles et sans prise de tête. Mais face à une concurrence qui allie look vintage et prestations modernes plus abouties, la Royal Enfield Classic 650 mise avant tout sur son prix attractif et son authenticité pour convaincre. En effet, avec un tarif affiché à partir de 7 790 €, nul doute que la nouveauté indienne attaque son segment de façon agressive.

Pour reprendre les exemples des motos citées en introduction de cet essai, une Triumph Speed Twin 900 ou encore une Moto Guzzi V7 sont disponibles respectivement dès 9 995 € et 9 199 €. Soit une différence d’au moins 1 400 € en faveur de la Classic. Mais face aux européennes mieux équipées et plus performantes, l’indienne devra convaincre avant tout par son authenticité et son caractère accessible. En somme, la Classic 650 est une machine avant tout destinée aux puristes du style, prêts à accepter quelques compromis pour rouler avec une moto au charme d’antan.