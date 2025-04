Plus fun cette BMW F 900 R version 2025 ?

On ne peut pas dire que la F900 R soit la moto la plus en vue, ni la plus vue sur les routes de France. En cause ? Son tarif déjà élevé au regard de la concurrence et une mécanique moteur très particulière pour un bicylindre vertical calé à 270°. C’est un fait, elle est plutôt rugueuse, un peu brusque, sonore et vibrante, et pour tout dire « communicante ». La boîte de vitesses appellerait volontiers quelques améliorations, notamment au niveau de la douceur, tandis que l’on pourrait lui offrir un peu plus de nervosité, quitte à perdre en allonge (démultiplication ?).

Plaisante en un sens, du fait de son couple, plutôt puissante avec ses 105 ch, stable et rigoureuse, tout en étant plus pétillante, plus vive du train avant et plus agile cette année, elle brille surtout par son niveau d’équipement potentiel et optionnel. Du moins pour la catégorie. Évidemment, le tarif s’emballe rapidement, mais conduire une BMW, ça se paye. Et ça se mérite. Pour autant, elle demeure accessible physiquement, profite d’une cure de minceur, avec 3 kg de moins et 208 kg sur la balance (cela reste lourd pour la catégorie) et se prête volontiers aux permis A2 en quête d’une moto valorisante et particulièrement lookée. Afin de promouvoir son modèle et de capturer ou captiver du client, BMW fait appel à son propre organisme de financement pour vendre de la F900 R d’entrée de gamme, bleue et sobre. Dotée du Shifter, cette version passe à 8 500 €, prix public, en perdant 1 000 € jusqu’à la fin du mois de juin 2025, tandis que ce même jeu d’étiquette permet de proposer une LOA à 89 € par mois pendant 3 ans, hors options… lesquelles sont pourtant nécessaires pour tirer le meilleur du moteur, notamment le Pilotage Pro. À défaut d’être agressive sur piste, où elle est pourtant à l’aise, la F900 R l’est commercialement et elle est une fois encore pragmatique et efficace. Et un peu plus fun. Un produit d’appel séduisant pour une montée en gamme à partir de la G310 et avant les R1300 ou encore S1000 R...

Caradisiac a aimé Le train avant plus vif

L’efficacité moteur

Le bel équipement d’origine

Une moto très valorisante pour 89 € par mois... Caradisiac n'a pas aimé ...mais rapidement plus onéreuse (options)

Le moteur toujours peu sexy en sensations mécaniques

Mode moteur Pro en option BMW F 900 R 2025 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la BMW F900 R