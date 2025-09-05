3. L'avis de la rédaction sur la QJ Motor SRT 600 SX Touring
Suffisamment stable du fait de son empattement de 1 500 mm et agile grâce à ses pneumatiques étroites et à son angle de chasse pas trop ouvert pour un trail traduisant une orientation plus routière, donc, la QJ Motor SRT 600 SX nous apparaît plutôt réussie au regard de son tarif.
Si la Sima n’a pas fait le choix d’importer une version simplifiée s’allégeant niveau équipement et tarifaire, on devine que les 6 899 € requis pour partir au guidon sont autant un tarif psychologique que la justification d’un suréquipement. En effet, rien ne manque (si l’on n’est pas amateur de régulateur de vitesse) à ce trail pour répondre à de très nombreuses demandes de motards et de motardes au budget serré. Originale et plaisante de ligne, plutôt avenante de selle si l’on passe sur une certaine fermeté compensée par un amortissement performant et souple (tout en étant réglable), elle sait se montrer efficace quel que soit le terrain de jeu et devient même surprenante d’efficacité une fois en mains et débarrassée de ses bagages.
Emmenée en dehors de la route, surtout une fois chaussée de pneumatiques plus adaptées à la pratique que ses Metzeler d’origine (des Continental TKC 80, au hasard), elle est en mesure d’offrir une prestation cohérente et d’apporter à la fois fun et un petit côté pétillant la résumant assez bien. Certes sérieuse dans le fond, elle pêche encore par quelques aspects moins valorisants, à l’image de la présentation du tableau de bord ou encore de l’ergonomie de son menu, mais ses efforts sont récompensés par le plaisir que l’on a à l’emmener sans se poser de question. Bien qu’élevé dans l’absolu au regard de sa puissance, son poids ne se fait aucunement sentir et l’on apprécie l’emmener avec entrain. Dans les entrées de gamme, délaissées par les constructeurs historiques, nul doute que ce trail sait briller et satisfaire, surtout avec sa consommation contenue, estimée aux alentours de 5,3 l/100 sans la ménager aucunement (hors off road exclusif). De quoi parcourir près de 650 km avec un plein, voire 400 km.. Reste à se laisser convaincre par son origine, tout en sachant que le réseau est assez développé et que la Sima ne manque pas d’idées pour optimiser ses motos et pour convaincre leurs acheteurs, notamment au travers d'une garantie de 3 ans, dont 2 Pièces et Mains d'Oeuvre.
Reste à voir s’il parviendra à se faire une place face aux CF Moto 450 MT et Royal Enfield Himalayan 450, ou encore au milieu de la pléthore de trails dont l’Empire du Milieu inonde volontiers le marché, avec plus ou moins de qualité(s).
Caradisiac a aimé
La motorisation bien dosée
La partie cycle homogène et efficace
Un vrai trail abordable
Caradisiac n'a pas aimé
La pré contrainte du mono amortisseur non modifiable "à la volée"
L'instrumentation à la présentation très "chinoise"
Pas de version "simple" commercialisée
QJ Motor SRT 600 SX Touring Look
Design
Qualité de finition/montage
Aspects pratiques
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Confort
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Budget
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
Fiche technique de la QJ Motor SRT 600 SX
Moteur
Modèle 2025
Type Bicylindre en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+ Cylindrée 554 cm3 (70,5 x 71 mm) Puissance 56 ch (41,2 kW) à 8.250 tours/minute // Bridage A2 : 47,5 ch (35 kW) Couple 54 Nm à 5.500 tours/minute Allumage Electronique Lubrification Carter humide Alimentation Injection électronique de carburant Mode de conduite Standard, Sport
Transmission
Embrayage Multi disques en bain d’huile avec commande hydraulique Boîte de vitesses 6 rapports Transmission finale Par chaîne
Partie cycle
Cadre Cadre en acier tubulaire Longueur 2.200 mm Largeur 900 mm Empattement 1.500 mm Garde au sol 190 mm Hauteur de selle 845 mm Poids 220 kg tous pleins faits Suspension avant Fourche télescopique inversée Marzocchi, réglable. Débattement 130 mm. Suspension arrière Double bras oscillant, mono-amortisseur hydraulique. Débattement - mm Angle de chasse 25° Chasse à la roue - mm Frein avant Double disque de 320 mm de diamètre, étriers radiaux Brembo 4 pistons, ABS Frein arrière Simple disque de 260 mm de diamètre, étrier flottant Brembo, ABS Roues Jantes à rayons de 19 et 17 pouces Pneu avant 110/80-19 Metzeler Tourance Pneu arrière 150/70-17 Metzeler Tourance
Révisions
Intervalle - km Garantie 3 ans
Pratique
Capacité emport Bagagerie aluminium : top case de 45 litres, valise droite 30 litres, valise gauche 37 litres Ecran Ecran TFT 7 pouces avec connectivité bluetooth et navigation Prise USB-A, USB-C et 12V Application mobile Android et IOS
Contenances
Réservoir 20,5 litres Coloris Noir, rouge
