Suffisamment stable du fait de son empattement de 1 500 mm et agile grâce à ses pneumatiques étroites et à son angle de chasse pas trop ouvert pour un trail traduisant une orientation plus routière, donc, la QJ Motor SRT 600 SX nous apparaît plutôt réussie au regard de son tarif.

Si la Sima n’a pas fait le choix d’importer une version simplifiée s’allégeant niveau équipement et tarifaire, on devine que les 6 899 € requis pour partir au guidon sont autant un tarif psychologique que la justification d’un suréquipement. En effet, rien ne manque (si l’on n’est pas amateur de régulateur de vitesse) à ce trail pour répondre à de très nombreuses demandes de motards et de motardes au budget serré. Originale et plaisante de ligne, plutôt avenante de selle si l’on passe sur une certaine fermeté compensée par un amortissement performant et souple (tout en étant réglable), elle sait se montrer efficace quel que soit le terrain de jeu et devient même surprenante d’efficacité une fois en mains et débarrassée de ses bagages.

Emmenée en dehors de la route, surtout une fois chaussée de pneumatiques plus adaptées à la pratique que ses Metzeler d’origine (des Continental TKC 80, au hasard), elle est en mesure d’offrir une prestation cohérente et d’apporter à la fois fun et un petit côté pétillant la résumant assez bien. Certes sérieuse dans le fond, elle pêche encore par quelques aspects moins valorisants, à l’image de la présentation du tableau de bord ou encore de l’ergonomie de son menu, mais ses efforts sont récompensés par le plaisir que l’on a à l’emmener sans se poser de question. Bien qu’élevé dans l’absolu au regard de sa puissance, son poids ne se fait aucunement sentir et l’on apprécie l’emmener avec entrain. Dans les entrées de gamme, délaissées par les constructeurs historiques, nul doute que ce trail sait briller et satisfaire, surtout avec sa consommation contenue, estimée aux alentours de 5,3 l/100 sans la ménager aucunement (hors off road exclusif). De quoi parcourir près de 650 km avec un plein, voire 400 km.. Reste à se laisser convaincre par son origine, tout en sachant que le réseau est assez développé et que la Sima ne manque pas d’idées pour optimiser ses motos et pour convaincre leurs acheteurs, notamment au travers d'une garantie de 3 ans, dont 2 Pièces et Mains d'Oeuvre.

Reste à voir s’il parviendra à se faire une place face aux CF Moto 450 MT et Royal Enfield Himalayan 450, ou encore au milieu de la pléthore de trails dont l’Empire du Milieu inonde volontiers le marché, avec plus ou moins de qualité(s).

Caradisiac a aimé

La motorisation bien dosée

La partie cycle homogène et efficace

Un vrai trail abordable Caradisiac n'a pas aimé La pré contrainte du mono amortisseur non modifiable "à la volée"

L'instrumentation à la présentation très "chinoise"

Pas de version "simple" commercialisée QJ Motor SRT 600 SX Touring Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Fiche technique de la QJ Motor SRT 600 SX