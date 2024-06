La Colombie invente les soldes sur les amendes !

Avec 15,5 décès pour 100 000 habitants (50 pour un million en France en 2022 selon l’Insee), la Colombie est à ranger dans le rayon des mauvais élèves en matière de sécurité routière.

Un véritable problème pour le pays, qui ne peut pas non plus compter sur la répression des infractions routières pour l’enrichir, alors même qu’à Bogotá, la capitale, rien qu’au premier trimestre 2024, ce sont 8 097 infractions qui ont été sanctionnées d’une amende par les agents municipaux mais aussi les différents radars de feux et de vitesse.

Au-delà de la sécurité routière et des accidents fréquents, les habitants semblent également s’affranchir allègrement du paiement de leurs amendes.

- 80 % sur les amendes !

À tel point que pour recouvrir une partie des montants des amendes dressées, le conseil de la ville a décidé d’accorder une réduction exceptionnelle de 80 % sur le montant des « intérêts, pénalités et dettes » aux automobilistes et motards pénalisés, à la fois dans le passé mais aussi dans le futur puisque cette réduction significative sera en vigueur jusqu’au 13 décembre prochain.

Une sorte de « main tendue » aux contrevenants pour leur permettre de régulariser leur situation administrative qui fait aussi grincer des dents, certains y voyant un « laissez-passer » pour commettre des infractions, encouragées par une sanction financière devenue quasi-nulle.