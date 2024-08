La Honda CBF 1000, prête à faire son grand retour ?

La Honda CBF 1000, produite de 2006 à 2016, était une véritable icône pour les motocyclistes recherchant une machine polyvalente, capable de parcourir de longues distances sans sacrifier le confort ni la maniabilité. Équipée d'un moteur quatre cylindres en ligne dérivé de la CBR1000RR, elle offrait une belle combinaison de puissance et de comportement docile, que ce soit sur les routes sinueuses ou en milieu urbain.

Cependant, la CBF 1000 n’a pas survécu à l’entrée en vigueur des normes Euro 4 en 2016, conduisant Honda à abandonner le modèle. Aujourd’hui, avec l’arrivée du nouveau Hornet 1000, Honda pourrait bien avoir trouvé la base idéale pour réintroduire ce modèle dans sa gamme, tout en le modernisant pour répondre aux attentes actuelles du marché.

Selon les informations de Motorradonline.de, le moteur de cette nouvelle CBF 1000 serait un quatre cylindres en ligne de 999 cm³, dérivé de celui du Hornet 1000. Il devrait délivrer environ 150 chevaux et plus de 110 Nm de couple, de quoi assurer des performances de haut niveau. Le châssis, également basé sur celui du Hornet 1000, serait un cadre en acier, conçu pour être à la fois robuste et économique.

Le design de cette nouvelle version devrait marquer une rupture avec ses prédécesseurs, souvent jugés plus fonctionnels qu’élégants. Inspirée des lignes modernes du Hornet 1000, la nouvelle CBF 1000 pourrait afficher un look plus agressif avec des phares à LED et un carénage avant revisité. L’ergonomie resterait une priorité, avec une selle double confortable et réglable en hauteur, ainsi qu’une position de conduite idéale pour les longs trajet.

Le nouveau modèle devrait également bénéficier des dernières technologies, telles qu’un système de connectivité pour smartphone, un embrayage assisté, voire un système à double embrayage (DCT). Des équipements comme un antipatinage réglable, des modes de conduite, et éventuellement un système de suspension semi-active, pourraient également être proposés.

Le prix attractif a toujours été l'un des points forts de la CBF 1000, et Honda semble vouloir maintenir cette stratégie. Si la nouvelle CBF 1000 suit la lignée du Hornet 750, elle pourrait être proposée à un tarif autour de 12 500 euros, ce qui en ferait une option séduisante pour ceux qui cherchent une moto fiable, performante et abordable.

La Honda CBF 1000 pourrait donc faire un retour en force, avec des améliorations significatives qui lui permettraient de se repositionner comme une moto de choix pour les passionnés de tourisme à la recherche d’une machine à la fois pratique, performante et moderne.