La moto électrique française Smol bientôt disponible

Présentée en mai dernier sur le circuit automobile d’Albi, la moto électrique Smol développée en France par J2R Dynamics, une entreprise spécialisée dans la conception de solutions de mobilité douce, s’apprête à débarquer sur le marché. Le jeune constructeur a annoncé la date d’ouverture de la prévente pour réserver une édition Pioneer de Smol : le 26 septembre prochain à 18 heures.

Animée par un moteur électrique développant 8 kW de puissance nominale (11 à 35 kW de puissance en crête selon la configuration) conçu en collaboration avec FarDriver et Yuma Motors, la moto pèse environ 100 kg, pour une hauteur de selle de 790 mm, une longueur de 1962 mm et un empattement de 1 386 mm.

Une moto électrique française à moins de 10 000 euros

Pensée et conçue avant tout pour le milieu urbain et péri-urbain avec ses petites roues, la Smol est équipée de freins et suspensions assurés par Formula et offre une autonomie annoncée par le constructeur de 170 km grâce à ses deux batteries amovibles de 4 kWh.

Trente modèles de la Smol Pioneer, tous numérotés seront mis en vente en même temps que les versions de série le 26 septembre.

Les premières livraisons devraient être effectives dès le mois de mai 2025, pour un tarif annoncé à partir de 9 450 € hors bonus écologique.