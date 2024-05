Présentée comme une nouvelle version du roadster, la Suzuki GSX-8S Team Suzuki profite en réalité de l’ajout d’un pack du même nom pour se donner des airs racing.

La Suzuki GSX-8S se fait plus racing

Facturé 999 € hors pose, le pack Team Suzuki se compose d’un kit déco spécialement créé par l’atelier APX Factory, et de plusieurs accessoires piochés dans le catalogue Suzuki : une prise USB, un capot de selle, un sabot moteur et un support de plaque court.

Si la moto est vendue sous l’appellation GSX-8S Team Suzuki au sein des concessions de la marque, le pack, compatible avec les coloris bleus et noirs de la moto, peut également être acheté séparément, notamment pour ceux qui possèdent déjà la moto dans leur garage et souhaitent y ajouter une touche plus racing avec une livrée reprenant les couleurs historiques de la firme d’Hamamatsu en compétition.

Car hormis le kit déco et les différents accessoires, la GSX-8S Team Suzuki reste en tout point identique au roadster standard.

On retrouve donc le moteur bicylindre parallèle de 776 cm3 calé à 270° développant 83 chevaux pour un couple de 78 Nm à 6 800 trs/min et son package électronique : sélecteur de mode de conduite Suzuki (SDMS), système de contrôle de traction, système d'accélérateur électronique Ride-by-Wire, quickshifter à la montée et à la descente des rapports, aide au démarrage et assistance à bas régime.