Suzuki renforce ses promos avec de nouvelles remises sur ses roadsters, GT, trails et scooter

La saison 2025 de moto est bel et bien lancée.

Le retour des beaux jours et des températures printanières incite fortement à sortir la moto du garage.

Pour ceux qui souhaitent en profiter pour s'offrir une nouvelle monture, Suzuki propose de nombreuses remises sur les modèles de sa gamme.

Du côté des roadsters, les GSX-S950 2023 et 2024 sont disponibles à partir de 9 999 € au lieu de 10 599 €, soit une remise de 600 €. La Suzuki GSX-S1000 millésime 2025 bénéficie pour son lancement d’un avantage client de 600 € et passe ainsi de 13 799 € à 13 199 €. Les millésimes 2024 et précédents du roadster sportif profitent, eux, d’un prix remisé de 1 000 €, soit 12 599 €. La GSX-8S 2025 profite toujours, pour sa part, d'un avantage client de 600 €, pour s’afficher à 8 699 € au lieu de 9 299 €. Les millésimes 2024 encore en stock passent quant à eux à 8 299 € une fois la remise déduite, et les 2023 à 7 899 €.

Des promos sur tous les segments de la gamme Suzuki

Les nouvelles GSX-S1000GT 2025 sont aussi remisées, à partir de 13 999 € au lieu de 15 199 € soit une remise de 1 200 € (13 699 € pour les 2024) , tout comme les millésimes 2025 de la GSX-S1000GX à partir de 16 899 € Tau lieu de 18 099 € soit une remise de 1 200 € également (16 399 € TTC conseillés au lieu de 17 899 € pour les 2024).

Du côté des trails, c’est toujours 1 500 € d’avantage client qui sont à déduire sur le prix des V-STROM 1050DE et 1050SE millésime 2024 et précédents. Des motos qui sont accessibles respectivement à 14 499 € et 13 899 €.

La V-STROM 800SE 2024, bénéficie de 500 € de remise sur les packs d’accessoires Tourer, Adventure et Traveler.

Les millésimes 2024 et précédents des moyennes cylindrées Suzuki V-STROM 650 et 650XT ne sont pas en reste, avec un avantage client de 600 €, s'affichant ainsi à 8 399 € et 8 999 €.

Le scooter Address 125 reste également disponible à partir de 2 299 €, soit 500 € de remise sur les modèles encore en stock.

Toutes ces offres promotionnelles Suzuki sont valables jusqu’au 31 août 2025.