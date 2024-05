De nouvelles offres sur les Suzuki V-Strom 1050 et GSX-8S

En cours jusqu’au 31 mai prochain, les offres de printemps Suzuki portent sur de nombreux modèles de la gamme, et peuvent atteindre jusqu’à 1 000 € d’avantages clients.

On retrouve ainsi une offre sur les accessoires ou une aide à la reprise d’une valeur de 1 000 € pour l’achat d’une GSX-S1000, une offre sur les accessoires, une aide à la reprise ou le remboursement du permis A2 d’une valeur de 600 € pour l’achat d’une GSX-S950, le remboursement du permis A2 (dans la limite de 600 €) pour l’achat d’une Suzuki GSX-8S A2 ou encore l’offre bagagerie Suzuki à 1 € pour l’achat d’une Suzuki GSX-S1000GX ou d’une GSX-S1000GT.

En plus de ces différentes offres, Suzuki vient d’annoncer une nouvelle campagne promotionnelle qui concerne cette fois le roadster GSX-8S (millésime 2023) dans sa déclinaison « full » , et augmente le montant de l’offre sur les trails V-Strom 1050DE et V-Strom 1050SE, passant de 1 000 € à 1 500 €.

L’offre sur le maxi-trail Suzuki est déclinée sous forme de remise sur la bagagerie, d’aide à la reprise ou bien d’une baisse directe sur le prix de la moto, et ce jusqu’au 31 juillet 2024.

Ces modèles restent éligibles à la nouvelle garantie qui couvre les motos Suzuki durant une période de cinq ans, et qui s’applique à tous les modèles Suzuki neufs vendus depuis le 1er janvier 2024.

Ces offres sont accessibles chez tous les concessionnaires Suzuki, dans la limite des stocks neufs disponibles.