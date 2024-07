Le Bol d’Or reste au Castellet, jusqu’en 2029 : l'épopée continue

Le Bol d’Or, connu comme l'une des courses d’endurance les plus prestigieuses et la plus ancienne course de motos de 24 heures, a été inauguré en 1922. Après avoir trouvé un foyer sur le Circuit Paul Ricard en 1978, la course est revenue en force en 2015 après quelques années d'absence.

Sophie Casasnovas, présidente de Larivière Organisation, et Jean Alesi, président du Circuit Paul Ricard, ont récemment confirmé que le Bol d’Or restera au Castellet au moins jusqu’en 2029. Cette annonce ravira sans aucun doute les aficionados de sports mécaniques, assurant la pérennité de cet événement historique dans un cadre iconique.

« Parmi tous les circuits qui ont accueilli le Bol d’Or, le Paul Ricard est le plus emblématique. Dès son retour en 2015, nous avons été ravis de l’accueil chaleureux du circuit, du public et des acteurs locaux. Les 100 ans du Bol d’Or ont été un moment fort de notre collaboration avec le Circuit Paul Ricard », a déclaré Sophie Casasnovas dans un communiqué de presse.

Chaque année, le Bol d’Or attire plus de 500 pilotes et un public de plus en plus nombreux, marquant la finale du Championnat du Monde d’Endurance EWC. Lors de la dernière édition, la course a été le théâtre de la victoire décisive de l’équipe YART-Yamaha, soulignant l'importance de cet événement.

Jean Alesi, président du Circuit Paul Ricard, s’est exprimé avec enthousiasme quant à la poursuite de cette collaboration : « je me réjouis de la poursuite de la collaboration avec le Bol d’Or et Larivière Organisation. Le Bol d’Or fait partie des événements incontournables de notre calendrier. Je tiens à rappeler que sur les 86 éditions du Bol d’Or, 31 se sont tenues ici au Circuit Paul Ricard et ce n’est donc pas terminé ! »

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour tous les passionnés, rendez-vous est pris du 12 au 15 septembre pour la prochaine édition de cette course légendaire. Préparez-vous à des moments inoubliables et à une compétition féroce lors de la prochaine édition en septembre !