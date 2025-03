Le constructeur japonais Suzuki bientôt de retour en MotoGP ?

Absent des grilles du championnat du monde MotoGP depuis la fin de la saison 2022, le constructeur japonais Suzuki pourrait bientôt faire son retour dans la catégorie reine.

Au Japon, les rumeurs concernant un prochain retour de la firme d'Hamamatsu s'intensifient, d'autant plus que Suzuki vient de dévoiler la GSX-R1000R version 2025, qui confirme la volonté de la marque de renouer avec les modèles hypersportifs. Et quoi de mieux pour vendre des modèles sportifs le lundi, que de briller en compétition le week-end ?

« Sans entrer dans les détails, nous pensons qu'il est important de mettre sur le marché une moto supersport conforme à la nouvelle réglementation », a même déclaré Suzuki, avant d'ajouter : « Nous attendons avec impatience le prochain EICMA ».

Un retour en compétition qui se rapproche pour Suzuki

La sortie du modèle le plus sportif de la gamme Suzuki, qui ne sera pas commercialisé en Europe pour le moment, laisse à penser que la volonté de Suzuki s'oriente bel et bien vers un retour en compétition, en Endurance ou même en Superbike, avec une machine qui ne viendra assurément pas faire de la figuration. La marque a également annoncé la refonte de sa division course, abandonnée durant plusieurs années et désormais de nouveau sur le pied de guerre.

Un autre point alimente les rumeurs d'un retour possible à court ou moyen termes de Suzuki en MotoGP, le décès récent (le 25 décembre dernier) de son ancien P.-D.G., Osamu Suzuki. Pour la marque cela pourrait marquer un tournant décisif entre le passé et le futur de Suzuki, qui pourrait donc passer par un retour en MotoGP, la vitrine sportive la plus prestigieuse pour les constructeurs.