Suzuki pourrait surprendre le monde des deux roues avec le retour de l'emblématique GSX-R, selon des commentaires récents de Toshihiro Suzuki, président de l'entreprise. Lors d'une interview pour le média britannique MCN, Suzuki a laissé entendre que la marque pourrait lancer une nouvelle GSX-R adaptée à la réglementation actuelle, sans toutefois fournir de détails précis. Le président a évoqué la possibilité d'une "super sportive conforme à la nouvelle réglementation" et a ajouté, mystérieusement, "Attendez le prochain EICMA".

Le commentaire a alimenté les spéculations des fans de la GSX-R, d'autant plus que Suzuki avait arrêté la production de la GSX-R1000 en 2022 en raison de la non-conformité à la norme Euro 5. Cependant, les rumeurs d'un retour ont toujours persisté, et cette déclaration a ravivé l'espoir d'un retour tant attendu de cette moto iconique.

Un retour de la GSX-R pourrait également être lié à un plus grand mouvement chez Suzuki, en particulier son retour en compétition. En 2022, Suzuki avait quitté le MotoGP et le Championnat du monde d'endurance en raison d'une réorganisation de ses ressources.

Toutefois, en 2024, la marque a surpris en participant aux 8 Heures de Suzuka avec une version de la GSX-R1000, utilisant des composants recyclés et de l'essence synthétique. Cela a relancé les rumeurs selon lesquelles Suzuki pourrait revenir en compétition, et un retour potentiel en MotoGP pourrait coïncider avec la nouvelle réglementation de 2027, qui introduira des moteurs de 850cc. Certains spéculent qu'une GSX-R 850R pourrait être le modèle vedette, à la fois pour le marché et pour la piste.

L'idée de relancer un modèle phare n'est pas nouvelle pour Suzuki, qui a déjà réintroduit des modèles iconiques comme la Hayabusa et la DR-Z400 avec des spécifications modernisées. Si la GSX-R revient, l'EICMA 2025 pourrait bien être le moment où cela devient officiel.

Pendant ce temps, la concurrence ne reste pas en retrait. Honda prépare une version RW de la CBR1000RR-R, et Yamaha travaille sur une YZF-R1 avec un moteur V4, mettant ainsi la pression sur Suzuki pour offrir quelque chose de tout aussi innovant. Le retour de la GSX-R est donc plus probable que jamais, avec une attente croissante parmi les passionnés de motos.