Le contrôle technique plus sévère et plus cher dans quelques semaines

Si du côté du ministère des Transports on juge le bilan de l’entrée en vigueur du contrôle technique « satisfaisant », le son de cloche est radicalement différent pour la Fédération Française des motards en Colère : « Moins de 500 000 motos se sont présentées au contrôle technique jusqu’ici, alors que le parc de deux-roues motorisés aurait dû inclure près de 2,3 millions de véhicules, sur un parc de 4,6 millions de deux-roues motorisés assurés, selon la réglementation. C’est donc près de 80 % de motards qui ne sont pas passés par la case CT2RM. »

Selon les derniers chiffres officiels, ce sont toutefois « environ 800 000 véhicules de la catégorie L » (dont 621 450 motos) immatriculés avant 2017 qui se sont soumis au contrôle technique, un examen désormais obligatoire depuis le 15 avril dernier.

Pour la FFMC, qui appelle toujours au boycott du contrôle technique moto : « Le principal objectif du boycott est d’affecter la rentabilité des centres de contrôle technique. Ces derniers ont déjà (un peu) investi -une béquille d’atelier- et surtout en aménageant des espaces et en "formant" leur personnel. Toutefois, ils fonctionnent sur un agrément provisoire qui expire l’année prochaine. Et les contraintes doivent encore se sévériser l’année prochaine. »

Vers une augmentation des tarifs du contrôle technique en 2025

En effet, en 2025, ce sont les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 qui seront concernés, tandis que les centres devront de nouveau investir dans un sonomètre afin de contrôler le volume sonore des véhicules (à partir de mars 2025) et un décéléromètre pour faire la chasse aux cyclomoteurs débridés (en juin 2025).

Autant de dépenses que les enseignes devraient répercuter sur le prix du contrôle technique, déjà souvent supérieur aux 50 € qui avaient été annoncés par le ministre de l’époque, Clément Beaune. Une bonne raison, pour les retardataires devant présenter leur véhicule à l’examen, de s’y soumettre avant que les tarifs n’augmentent.

Plus sévère et plus cher en 2025, le contrôle technique des motos et scooters n’a sans doute pas fini de faire parler de lui.