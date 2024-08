Le courant passe mal pour LiveWire : rappel massif

Selon un rapport de RideApart.com, LiveWire a découvert que le fusible haute tension des modèles concernés pouvait entrer en action lors de répétitions d'accélérations rapides. Ce problème pourrait entraîner une perte soudaine de propulsion, sans avertissement préalable pour le conducteur. Bien que les autres fonctions électriques de la moto, telles que le freinage ABS, les clignotants et l'éclairage, ne soient pas affectées, la perte de propulsion inattendue en mouvement et l'incapacité de redémarrer la moto augmentent considérablement le risque d'accident.

LiveWire a pris des mesures rapides pour résoudre ce problème de sécurité. L'entreprise a émis un avis de rappel à l'attention de tous ses concessionnaires, décrivant la procédure à suivre pour corriger ce défaut. Le correctif consiste à installer un nouveau fusible haute tension, conformément aux directives du Bulletin de Service L1015. Les concessionnaires sont également invités à renvoyer tout fusible affecté selon les procédures spécifiées.

Dans son avis de rappel, LiveWire précise également les détails concernant la disponibilité des kits de rappel : « Le kit de rappel sera utilisé pour le rappel 1003. Les kits ne seront pas disponibles à la commande chez les concessionnaires lors du lancement du rappel, mais seront distribués par vagues. » Cela signifie que les concessionnaires devront attendre la réception des kits avant de pouvoir procéder aux réparations nécessaires.

Ce rappel souligne l'engagement de LiveWire envers la sécurité de ses clients et l'importance de réagir rapidement aux problèmes potentiels, même pour une entreprise jeune et innovante dans le secteur des motos électriques. Les propriétaires des modèles S2 Del Mar et S2 Mulholland EV concernés sont invités à contacter leur concessionnaire LiveWire pour organiser le remplacement du fusible haute tension, assurant ainsi que leur moto reste en sécurité et opérationnelle sur la route.