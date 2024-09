Le MotoGP et le Superbike visiteront la Hongrie en 2025

Après une première édition en 1990, puis une seconde deux ans plus tard, le Grand Prix de Hongrie va faire son retour dans le calendrier MotoGP en 2025.

L'épreuve hongroise, qui se tiendra sur le tracé du Balaton Park, dans l'ouest du pays est prévue au cœur de l'été prochain, du 22 au 24 août 2025 (des dates encore provisoires).

En attendant de recevoir les meilleurs pilotes du monde, le tracé va subir quelques aménagements et améliorations, notamment au niveau des infrastructures et des services pour les fans.

Avec comme toile de fond le lac Balaton, le plus grand d'Europe centrale, le circuit accueillera également en 2025 le championnat du monde Superbike (WSBK).

Une nouvelle officialisée par le P.-D.G. de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta : « Nous sommes très heureux d'annoncer que le Balaton Park sera inscrit au calendrier 2025 du MotoGP et du WorldSBK. Le circuit est situé dans un endroit spectaculaire et sera une destination fantastique pour les fans qui viendront admirer le sport le plus passionnant au monde en action. Des travaux sont en cours pour que le site soit prêt pour sa première historique au calendrier, ajoutant un nouveau chapitre à l'histoire de la Hongrie en matière de Grand Prix moto. Nous sommes impatients de retrouver un marché clé d'Europe centrale ».