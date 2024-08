MotoGP 2025 : l’ouverture de la saison se fera en Thaïlande

Pour la Thaïlande, ce changement est bien plus qu'un simple coup de projecteur. Gongsak Yodmani, gouverneur de l'Autorité sportive de Thaïlande, a souligné l'importance de cet événement pour l'économie locale et le tourisme sportif. « Être l'événement d'ouverture apporte de nombreux avantages », a-t-il déclaré. « Cela nous permettra d'exploiter un événement sportif de classe mondiale pour stimuler l'économie et générer des revenus substantiels. »

L'ouverture de la saison en Thaïlande sera un spectacle unique, d'autant plus que les changements majeurs d'équipes et de pilotes promettent de rendre cet événement encore plus captivant pour les fans. Yodmani a ajouté : « La manche inaugurale montrera aux protagonistes de nouvelles couleurs et mettra en valeur la dynamique liée à chaque équipe. »

Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, a également exprimé son enthousiasme pour ce changement historique : « La Thaïlande joue un rôle de premier plan dans ce contexte. C'est un pays qui exprime une grande passion, comme en témoigne la forte participation du public chaque année à Buriram. » Il a également souligné que le Circuit de Buriram est devenu l'un des plus fréquentés depuis son ajout au calendrier. « L’ambiance qu’ils pourront créer pour le premier événement de la saison sera incroyable », a-t-il affirmé.

Avec une visibilité mondiale accrue et une anticipation palpable, l'ouverture de la saison MotoGP 2025 en Thaïlande promet d'être un événement mémorable, marquant un tournant dans l'histoire du championnat. Les dates définitives du reste du calendrier seront révélées au cours de la saison.