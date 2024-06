Le MotoGP prolonge avec le Red Bull Ring jusqu'en 2030

De retour dans le calendrier en 2016, le Grand Prix d’Autriche de moto vient d’assurer sa présence jusqu’en 2030 à la faveur de la signature d’un nouvel accord avec les propriétaires du championnat du monde MotoGP : Dorna Sports.

« Nous sommes très heureux d’annoncer que le Grand Prix d’Autriche sera inscrit au calendrier jusqu’en 2030. Non seulement c’est l’un des plus beaux circuits au monde, mais il offre également un week-end incroyable aux fans avec des installations fantastiques, de grands événements de divertissement et des courses spectaculaires. Le Red Bull Ring a été le théâtre de certains de nos moments les plus emblématiques dans l’histoire moderne du sport. Nous sommes très heureux d’annoncer que nous reviendrons jusqu’en 2030 et nous nous réjouissons à l’idée de travailler ensemble pendant de nombreuses années encore » a avoué Carmelo Ezpeleta, le boss de Dorna Sports.

Le MotoGP prolonge l'aventure en Autriche

La satisfaction est également de mise du côté du propriétaire du tracé autrichien, Mark Mateschitz : « Tous ceux qui aiment les sports mécaniques aiment le MotoGP. Il incarne la course dans sa forme la plus pure. Une fois que l'on a goûté à l'enthousiasme des fans ici au Red Bull Ring, on ne peut plus s'en passer. Je suis ravi que nous ayons pu garantir ce grand événement pour les spectateurs en nous engageant à long terme en Autriche et dans la région de Steiermark en particulier. »

Cette signature prolonge, sur la période 2026-2030 la présence au calendrier du tracé autrichien du Red Bull Ring de Spielberg. Un circuit toujours très spectaculaire situé dans le magnifique décor des montagnes de Styrie.